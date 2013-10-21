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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 10:51 BJT

韩国股市：早盘触及年内高位后回落，投资者等候经济数据出炉

路透首尔10月21日 - 韩股周一早盘盘中触及2013年高位，然后因获利了结回落，但仍守在一关键水准上方，投资者在等候全球一系列经济数据出炉。

0200GMT，韩国综合股价指数 持平报2,052.12点，之前曾触及2,060.18点。

该指数勉力守在2,050点上方，该点位为最近交易区间的高端。

“市场人气并不糟糕，韩国数据表明经济在逐步成长，”汉阳证券分析师Dong-rak说，并补充道，市场在消化新发股票之际，正面临考验。(完)
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