基金产业：日本政府退休金投资基金(GPIF)准备朝投资私募股权迈进--消息

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透东京10月18日 - 消息人士说，日本政府退休金投资基金(GPIF)正举步迈向投资私募股权。而这可能是GPIF转向投资较高风险资产的一大步。GPIF资产规模达1.2万亿美元，是全球最大公共养老基金。
熟悉内情的消息人士周五对路透说，GPIF已聘请来自Sony Life Insurance Co的资深私募股权经理人，并将数位内部员工调至投资小组，专注于研究私募股权。
GPIF上个财年的投资利得为11.2万亿日圆（1,145.6亿美元），但最近几年GPIF绩效表现落后于那些重仓持有股票及其他风险资产的大型公共养老基金。
6月时，GPIF做出了2001年以来最大的资产配置转变--增持目标股票仓位，同时调降公债配比。
去年该基金曾透过投资新兴市场股票，扩大其核心传统资产以外的类别。
消息人士说，投资经理人Noriko Hayashi从10月1日起自Sony Life加入GPIF，将于其他投资经理人共同专注于对私募股权的投资机会。
GPIF发言人对此不愿证实，也不愿评论未来该基金是否可能投资私募股权。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选