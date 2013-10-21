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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 12:30 BJT

《焦点》欧洲企业因中国经济放缓而面临股价下跌的阵痛

但据SunGard旗下Astec Analytics称，自9月初以来，做空LVMH集团的仓位已经从低位增加，而做空Burberry的仓位减少80%。

“股价下跌时做空仓位减少，这可能说明空头认为价格已经跌至合理水平，所以认为下行空间不大，无法获利，”SunGard市场分析师Karl Loomes表示。

Edison Investment的主管Neil Shah称，市场相对平静，尤其是那些与中国和其他新兴市场相关的消费类股票，这反映了该地区的长期前景。

“大家都关注长远打算，理应如此。市场现在很理智，”Edison的Shah称。

“短期数据总是会造成波动...但是除非我们看到中产阶级崛起的某些大趋势等基本面改变，否则长期市场前景不太可能发生变化。”(完) (编译 于春红/孙茉莉/朱晓军；审校 张荻/侯向明/王翔琼)
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