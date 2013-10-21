中国房地产：绿地集团新增海口空港产业城项目，产业地产战略加速

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海10月21日 - 去年底将产业地产作为其房地产主业转型的主攻方向后，中国大型房地产公司--绿地集团近期正加速扩张，近日新签海南海口绿地空港产业城这一超大型项目，该项目规划用地面积逾万亩。
公司新闻稿称，绿地空港产业城项目总规划面积约1.35万亩，规划通过旧城改造与产业发展相结合，建成以空港物流和创意产业配套、特色休闲娱乐产业、临港旅游服务业为主导产业，具有旅游风情小镇风貌的综合性城市新城。其中，项目一期规划建设用地面积约4,310亩，规划总面积440万平方米。
“绿地顺应产城融合的新型城镇化导向，正在加快构筑平台化产业地产模式。我们尝试借力强势平台资源，迅速做强做大一批战略性项目。”绿地集团董事长张玉良表示。
他指出，绿地继此前与东航集团就空港产业园开发等启动战略合作后，还与物流企业菜鸟、泰国正大集团等多个行业龙头企业进行了合作洽谈，希望借助与一批产业巨擘的合作及成熟产业项目的引入，构筑平台模式。
绿地集团前几年一直以商业地产为其房地产业务为主打方向。不过经过几年的快速发展后，国内不少城市的商业地产已出现局部过剩迹象。
绿地近阶段已在昆明、哈尔滨、南昌、郑州等地获取一批产业城项目，6月其与东航集团宣布，双方将在全国多个机场附近投资空港经济区和土地开发，第一步将就上海虹桥机场、云南巫家坝机场和合肥骆岗机场等区域的存量土地进行合作开发。
绿地集团是以上海为总部的国有控股综合性集团，以房地产企业为核心主业，能源和金融为次支柱产业，其中房地产业务以收入计在国内排名第二，仅次于万科 。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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