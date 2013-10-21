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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 11:22 BJT

中国新债：农发行周四招标发行至多200亿元固息债，期限一年和三年

路透上海10月21日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(24日)在银行间债市招标发行至多200亿元人民币固息金融债，一年期和三年期各半。

刊登在中国债券信息网的公告称，此为农发行今年第28和29期金融债，均采用单一利率中标(荷兰式)招标方式。

以下为具体条款：

第28期 第29期

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招标金额 至多100亿元 至多100亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息

招标时间 10月24日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 10月30日 10月31日

发行期 10月25日-10月30日 10月25日-10月31日

上市日 11月1日 11月6日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.05%

-------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债信息网(here) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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