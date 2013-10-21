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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 11:47 BJT

路透基点：上海长风跨采投资寻求14亿元人民币再融资贷款--RLPC

路透香港10月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，上海长风跨采投资有限公司正寻求14亿元人民币(2.3亿美元)15年期贷款，为上海跨国采购中心提供再融资。

中国建设银行上海分行担任牵头行。其他两家银行考虑参贷。

上海跨国采购中心坐落于普陀区，建设于2002年，为买卖双方提供一个贸易服务平台。(完)

(编译 王兴亚；审校 高琦)
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