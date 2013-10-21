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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 11:31 BJT

台湾债市：RP利率持平，时序渐近月底利率调整空间不大

路透台北10月21日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一与上周五相似。交易商指出，尽管当前寿险持续钱多，且本周央行存单到期量大，但时序已渐渐进入月底，预期投信端或渐有赎回效应，料本周利率调整的空间不大。

市场交易员指出，市场券源一如以往供不应求，但因时序因素利率下调不易，且投信及寿险等主要资金供应端也对利率下调出现反弹声浪，令此前已率先调整利率至底部的证券商及票券商不再有压缩利率的空间；但调降利率步调较为缓慢者，本周仍有空间向利率集中区间靠拢。

〞我们顾及客户关系，一向都调得比较慢，但这礼拜还可以慢慢调一点。〞一证券商交易员说。

多数交易商预估本周利率走势将大致持平，不受央行存单到期量大的影响。

本周较为大额的公司债交割只有周五(25日)的中油公司债，金额为32亿台币；周五同时有300亿台币的20年期公债发行紧缩因子。但央行存单到期高达约1.86兆台币。

证券商的公债和公司债附买回利率与上交易日相同；10天期公债的附买回利率区间在0.58-0.60%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，和上日相同。

议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%不变；一个月内公司债RP利率交投主要在0.58-0.61%，极短天期则见成交0.55%，也与上日大致相同。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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