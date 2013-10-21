香港股市：首支中港跨境指数ETF挂牌，基金规模近4亿元人民币

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港10月21日 - 首支中港跨境指数交易所买卖基金（ETF）--易方达中华120指数ETF 周一正式挂牌，人民币柜枱收市价较开市升近6%，基金规模接近4亿元人民币。
易方达120今早开报9.5元人民币，收报10.06元，全日成交量6.71万个单位，估计单位资产净值10.1元。港元柜枱收报12.82港元，较开市价12港元升6.8%。
易方达资产管理香港投资部董事总经理曾科在记者会上称，易方达120的基金规模已接近4亿元人民币，当中机构投资者为主，不过该ETF的每手买卖单位仅100个基金单位，藉此降低入场费以吸引零售投资者参与。
他说，“机构投资者非常有兴趣认购，因为跨境指数的风险/波动性较小。”
易方达120追踪中华交易服务中国120指数 ，该指数涵盖80只在中国内地以及40只香港上市而市值及流通量最高的中资企业股份，30日的波动率为15.15%，相比沪深300 及富时中国A50 的19.01%及19.70%要低。
易方达120也是目前市场上唯一一只有相关期货提供对冲的ETF，不过该ETF的总开支比率1.15%，较其他单纯投资于A股指数的ETF明显较高。
曾科指出，易方达120是实物ETF，因此需要购入全部120只中港股票，交收操作并不容易，另一方面营运商也致力于降低追踪误差。
易方达120相应的人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度为20亿元，而ETF大约一半投资于A股，一半于港股。
中华120指数于2012年12月10日推出，为港交所 与上海、深圳交易所合作推出的跨境指数，其后港交所于今年8月推出中华120指数期货。
此前华夏基金和南方东英分别推出追踪中华交易服务中国A80指数 的ETF。（完）
(记者 雷美珍/李珊珊；审校 黄凯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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