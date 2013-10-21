中港热股：复星医药早盘大涨，孙公司拟以3.9亿欧元出让新药开发权

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海10月21日 - 中国上海复星医药（集团）股份有限公司 周一早盘大涨，公司公告称其孙公司拟出让两个医学化合物海外知识产权及开发、商业化及销售等一系列权利，转让价格预计为3.88亿欧元。
复星医药A股周一早盘收报涨停，至19.76元，涨1.8元；H股早市尾盘报19.02港元，涨2.26港元或13.48%。
公告称，控股孙公司重庆复创医药研究有限公司向瑞士SELLAS Clinicals Holding AG出让两个化合物的海外商业化开发及销售权益等，转让价款将按各期临床试验及报批进展分期支付。同时，若相关产品在美国和欧洲获批，重庆复创有权获得这两个产品在相关区域的净销售额提成，并有权获得拥有这两个产品的SELLAS子公司3%的权益。
这两个化合物分别具有开发糖尿病药物和肿瘤药物的前景，未来需要经过三期人体临床试验并经过美国或欧洲的药物上市批准。
公告强调，上述交易目前尚处于商议阶段，还需报请复星医药董事会、股东大会批准。即使本次交易获得复星医药股东大会批准，鉴于前期动物试验结果仍需在临床试验中验证其安全性和有效性，存在极大的不确定性和风险；且临床试验是否能够完成仍取决于化合物的开发情况，因此各期转让款的支付仍存在重大不确定性。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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