中港热股：复星医药早盘大涨，孙公司拟以3.9亿欧元出让新药开发权

路透上海10月21日 - 中国上海复星医药（集团）股份有限公司 周一早盘大涨，公司公告称其孙公司拟出让两个医学化合物海外知识产权及开发、商业化及销售等一系列权利，转让价格预计为3.88亿欧元。

复星医药A股周一早盘收报涨停，至19.76元，涨1.8元；H股早市尾盘报19.02港元，涨2.26港元或13.48%。

公告称，控股孙公司重庆复创医药研究有限公司向瑞士SELLAS Clinicals Holding AG出让两个化合物的海外商业化开发及销售权益等，转让价款将按各期临床试验及报批进展分期支付。同时，若相关产品在美国和欧洲获批，重庆复创有权获得这两个产品在相关区域的净销售额提成，并有权获得拥有这两个产品的SELLAS子公司3%的权益。

这两个化合物分别具有开发糖尿病药物和肿瘤药物的前景，未来需要经过三期人体临床试验并经过美国或欧洲的药物上市批准。