《分析》预算战虽暂获胜，奥巴马政府与国会之间料仍有一番苦斗

在这个紧迫的时间限制下，奥巴马政府没有多少空间可以分心推动其他重要政策。

但民主党人士认为，共和党因为这次政府关门事件，民调支持率大受打击，这将提高奥巴马的谈判地位。

“这次关门事件重新凸显出我们需要妥协及磋商的强烈公众需求。这许能开启一个机会，”奥巴马2012年竞选活动发言人、前白宫助理Ben LaBolt指出。

“毫无疑问的，有些共和党议员会只为了与总统作对而反对政策。但这些议员的力量已经大幅减弱。”

如果奥巴马真能占得上风，他应该会用于推动移民改革。白宫原本希望在夏季结束之前完成立法。今年稍早时参议院版本已经获得两党支持而通过，但在共和党控制的众议院，则陷入泥沼。

“将很难推动任何东西，除非共和党人士体认到蓄意阻挠的政治代价高到无法承受，”民主党策略人员Doug Hattaway指出。他曾担任希拉里克林顿2008年竞选的顾问。

“移民法案的情况或许就是如此--他们将面临来自企业界及拉美裔族群要求推动移民改革的压力，”他称。

一名白宫官员表示，奥巴马动用行政权推动移民改革的可行办法已经差不多用尽。去年奥巴马政府针对随父母非法进入美国的孩童，放宽了遣送规定。这项措施提升了拉美裔民众对奥巴马的支持度，拉美裔选民是去年11月大选的一块重要票源。