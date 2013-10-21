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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 11:35 BJT

台湾股市：早盘下跌，友达等面板股承压

路透台北10月21日 - 台股周一早上下跌0.3%，走势落后于多数亚股，面板股走跌，因有报导称中国需求疲弱，且投资人在大盘上周触及26个月收盘高位后暂时歇手。

0240 GMT时，台股加权股价指数 跌至8,415.73点，上周五创下逾两年收盘高位。

群创 和友达 股价均下跌逾2%。一些电视台报导指称，中国本月初长假期期间消费者的采买需求不若预期。

宏达电 股价跌1%。金融时报报导，台湾智能手机制造商宏达电执行长已将其部分职责交给董事长王雪红。

胜华科技 上涨2.2%。当地报纸报导，该公司可能将部分生产移至越南以降低成本。(完) 　　
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