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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 15:24 BJT

《中国金融债发行日程表》--10月21日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

   发债主体       规模        期限      票面利率      债券类型      发行时间  
              (亿元人民币)    (年)
 ============================================================================= 
  国开行     *至多240    *1/3/5/7/10    周二招标      固息金融债  *10/23-10/24
 *农发行      至多100          1        周四招标      固息金融债   10/25-10/30
              至多100          3        周四招标                   10/25-10/31
 *进出口行         60          2         4.82%        固息金融债   10/21-10/24
                   60          5         4.94%                     10/21-10/28    
  农发行          100          2        *4.75%        固息金融债   10/17-10/23
                  100          7        *4.95%                     10/17-10/24
  进出口行         50          1        *4.49%        固息金融债   10/16-10/22
                   60          5        *4.9023%                   10/16-10/23
                        （五年为中标收益率，今年第25期增发）
  *丰田汽车金融    13          3         5.60%        固息金融债   10/21-10/22
   (中国)公司   
   国开行         260          --       10/29招标        --            --
   国开行         150          --       11/5招标         --            --
   国开行         260          --       11/12招标        --            --
   国开行         150          --       11/19招标        --            --
   国开行         260          --       11/26招标        --            --
   国开行         150          --       12/3招标         --            --
   国开行         260          --       12/10招标        --            --
   国开行         140          --       12/17招标        --            --
   国开行         260          --       12/24招标        --            --
   农发行          --          --       11/7招标         --            --
    
  注: *表示新增.(完)

 (整理 边竞； 审校 李宏薇)
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