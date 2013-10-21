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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 11:45 BJT

《全球市场》澳股触及五年高位，美元徘徊八个月低点附近

**美元处于守势**

美元指数 周一报79.676，距离上周五所及八个月低点79.478不远。

美元兑欧元 持稳于1.36775美元，上交易日曾触及八个月低位1.3704，兑日圆 微升至97.77日圆。

巴克莱资本分析师表示，若美国就业数据表现强劲，将使市场降低美联储推迟缩减刺激政策的预期，这将促使美元扬升。

“我们预计非农就业岗位增加20万个，失业率降至7.2%。如果结果符合我们的预估，则可能导致美元全线上涨，”他们在研究报告中写道。

大宗商品市场，布兰特原油期货 上升0.1%至略高于每桶110美元，上周五上涨0.8%。

现货金 上升0.2%至每盎司约1,318.7美元，上周录得两个月来最大单周涨幅。(完)

(编译 王翔琼；审校 张涛)
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