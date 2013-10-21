《焦点》美国财政之争促投资者规避风险，资产回“家”

“我们的确是用英镑支付养老金，所以英镑计价的资产管理起来容易得多，部分是因为我们不需要进行外汇对冲。这让我们轻松很多，”他称。

从1994年到2011年，英国持有的本国主权债务比例增长四倍至35%。境外证券比例在2007年触顶，达到35%，2011年回落至29%。

“如果扩展境外投资，那么也将增加投资组合中外汇风险的波动性。而且就我们所见，承担这种风险在系统上不会得到补偿，”瑞典第二国民养老基金(Second Swedish National Pension Fund)首席投资战略分析师Tomas Franzen在Clear Path Analysis发布的报告中表示。

在发达市场内部，流回境内的资金可能会使日本和欧洲获益。这两个地区的人口老龄化速度快于美国。

**股市与债市**

在美国债务僵局逼近10月17日最后期限期间，资金从股市流向债市的传统避险行为也不明显。

Bilton表示，债市可能不再比股市避险。根据美国银行计算，债市的夏普比率(Sharpe Ratio)--衡量每单位风险与回报比率的指数--自2006年以来首次在一段时间内低于股市。

“根据承担的风险程度来看，债市比股市风险更大，这很不正常。这种反转让人质疑什么才是避险资产，”Bilton称。(完) (编译 艾茂林/李春喜/朱晓军 审校 李爽/王翔琼/高琦)