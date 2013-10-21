中国债市动态：现券走势未见起色，机构密切关注公开市场操作动向

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海10月21日 - 中国银行间债市周一早盘现券走势未有起色；新债供给压力持续，且央行货币政策委员指调控政策趋于中性略紧，现券谨慎观望气氛难消，机构在密切关注周二央行在公开市场上的操作。
“早上地方债招的比预期要好，需求也还不错，但大家更担心明天公开市场(操作)，情绪难以缓和，新债供给还是很大，导致二级不活跃，僵持着。”上海一商业银行交易员称。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可上报的需求与此前未有变化。具体包括28天期正回购，七天和14天逆回购需求。此外本周仍可申报三个月央票需求。
而上周四央行在公开市场上暂停了近两个半月来滚动进行的逆回购操作，致当周转为净回笼。因应广义货币供应量(M2)的增速偏快、人民币升值预期骤然升温的情况，市场预期，有经济持续向好的支撑，后期货币政策谨慎意味或更加浓厚。
另外，针对中国证券报周一援引央行货币政策委员会委员宋国青指，宏观调控政策正转为更加中性或中性略紧; 华中一券商交易员支出，上周市场对货币政策趋紧预期已有反应，早盘现券走势偏淡静，观望等候气氛为主。
此外，新增的现券买卖请求报价功能今日上线运行，但因大市市况冷落，交投不旺，“有几家做了几笔，早上(通过该系统)大概成交了1亿元左右吧。”上述上海交易员称。
银行间债市新增的现券买卖请求报价功能，于周一上线运行，以完善做市商制度的要求，丰富做市商做市方式，提高交易效率。
业内人士周一透露，中国财政部稍早代理招标的五年期固息地方债中标利率4.33%，投标倍数为1.69倍。
剩余期限2.82年的固息国债130017券 最新成交对应收益率为3.85%，上日尾盘在3.84%。
五年期国债期货主力合约 早盘收报93.852元人民币，跌0.018元，或0.02%，成交628手。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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