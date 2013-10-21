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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 12:00 BJT

中国新债：国家电网周二将招标100亿元企业债，含七和15年期

路透北京10月21日 - 中国国家电网公司周一公告称，将于周二(22日)在银行间债市招标发行合计100亿元企业债，期限包括七年和15年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为国家电网公司今年第二期企业债。具体条款如下：

发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年)

===================================================================================

*国家电网 50 7 4.70%-5.70% AAA 10/23-10/24 中信证券/西南证券

50 15 4.90%~5.90% 英大证券/宏源证券

摩根士丹利华鑫证券

=================================================================================== (完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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