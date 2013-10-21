台湾经济：有信心今年成长率保2%，自经示范区可提振经济--经建会

路透台北10月21日 - 负责擘画台湾长期经建发展的经济建设委员会主委管中闵周一表示，今年台湾经济(GDP)成长率向上突破4%、同时失业率跌破4%的〞黄金交叉〞看来已不可能，但仍有信心今年全年经济成长率在2%以上；而未来自由经济示范区将有望提振经济。

管中闵2月间上任时，曾喊出台湾今年景气有望〞黄金交叉〞。只不过，随着国际和内部的景气逐步走差，官方多次下修今年经济成长率预估，8月主计总处已将其下修至2.31%。台湾第二季经济成长率则为2.49%。

〞(黄金交叉)今年是做不到了，...(GDP)保2有信心，〞他表示，今年景气复苏不如预期，国际因素和台湾内部的因素都有。目前内部因素方面仍在检讨，经建会也做很多的产业规划，并没有停在那边。

他并称，经建会提出的自由经济示范区，是未来政府政策可望发挥效果的重要部分之一，目前已将方案送至行政院，须修法的部分未来还将经立法院审议，另有部分法规已先行松绑并已开始进行。

7月间管中闵接受路透专访时表示，自由经济示范区选定四大面向进行法规松绑及政策开放计划；其后针对金融服务业也进行了检讨。

针对台湾经济表现不佳，一部分来自于薪资不振，经济部长张家祝今日表示，经过了解，日本、新加坡针对企业加薪，政府会给予租税等优惠。不过租税并非经济部的主管业务，因此已给予财政部相关资讯予参考。(完)