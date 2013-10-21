台湾经济：有信心今年成长率保2%，自经示范区可提振经济--经建会

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透台北10月21日 - 负责擘画台湾长期经建发展的经济建设委员会主委管中闵周一表示，今年台湾经济(GDP)成长率向上突破4%、同时失业率跌破4%的〞黄金交叉〞看来已不可能，但仍有信心今年全年经济成长率在2%以上；而未来自由经济示范区将有望提振经济。
管中闵2月间上任时，曾喊出台湾今年景气有望〞黄金交叉〞。只不过，随着国际和内部的景气逐步走差，官方多次下修今年经济成长率预估，8月主计总处已将其下修至2.31%。台湾第二季经济成长率则为2.49%。
〞(黄金交叉)今年是做不到了，...(GDP)保2有信心，〞他表示，今年景气复苏不如预期，国际因素和台湾内部的因素都有。目前内部因素方面仍在检讨，经建会也做很多的产业规划，并没有停在那边。
他并称，经建会提出的自由经济示范区，是未来政府政策可望发挥效果的重要部分之一，目前已将方案送至行政院，须修法的部分未来还将经立法院审议，另有部分法规已先行松绑并已开始进行。
7月间管中闵接受路透专访时表示，自由经济示范区选定四大面向进行法规松绑及政策开放计划；其后针对金融服务业也进行了检讨。
针对台湾经济表现不佳，一部分来自于薪资不振，经济部长张家祝今日表示，经过了解，日本、新加坡针对企业加薪，政府会给予租税等优惠。不过租税并非经济部的主管业务，因此已给予财政部相关资讯予参考。(完)
台湾经济成长率相关新闻请见 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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