中国汇市：中间价续创新高带领人民币早盘续升，波动趋缓企稳态势显现

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 中间价引导人民币即期早盘继续走高
* 客盘结汇仍构成升值压力
* 波动趋于平缓，市场情绪更为稳定
* 美元空头回补助市场企稳
路透北京10月21日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅走升，受中间价续创历史新高带动。但盘间涨幅收窄且波动趋于平缓，交易员反映市场情绪不再如上周恐慌，且美元空头回补也减轻了客盘结汇带来的升值压力。
北京一外资行交易员称，虽然人民币升值的口子打开以后，到现在客盘结汇还是有些压力，但美元抛盘不那么多了，而且美元空头回补（对美元）也提供一些支撑。
“短期（美元）可能继续下探，但空间不多了，年内感觉最多到6.08吧。”他说。
北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.0951元，上日收报6.0968元。今日人民币兑美元中间价 为6.1352元，上日中间价为6.1372元。
人民币即期上周出现突破性走势，盘初一举突破6.12关卡后，连续五天收创新高，整周收升近0.4%。
全球汇市方面美元指数周一陷于八个月低点附近，因美国政府关闭16天后，外界愈发认为美联储必将推迟缩减刺激的时间。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1510/40，上日尾盘为6.1495。
北京时间12:02，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0885/15元，上一交易日尾盘报6.0888元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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