版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 12:17 BJT

中国汇市：中间价续创新高带领人民币早盘续升，波动趋缓企稳态势显现

* 中间价引导人民币即期早盘继续走高

* 客盘结汇仍构成升值压力

* 波动趋于平缓，市场情绪更为稳定

* 美元空头回补助市场企稳

路透北京10月21日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅走升，受中间价续创历史新高带动。但盘间涨幅收窄且波动趋于平缓，交易员反映市场情绪不再如上周恐慌，且美元空头回补也减轻了客盘结汇带来的升值压力。

北京一外资行交易员称，虽然人民币升值的口子打开以后，到现在客盘结汇还是有些压力，但美元抛盘不那么多了，而且美元空头回补（对美元）也提供一些支撑。

“短期（美元）可能继续下探，但空间不多了，年内感觉最多到6.08吧。”他说。

北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.0951元，上日收报6.0968元。今日人民币兑美元中间价 为6.1352元，上日中间价为6.1372元。

人民币即期上周出现突破性走势，盘初一举突破6.12关卡后，连续五天收创新高，整周收升近0.4%。

全球汇市方面美元指数周一陷于八个月低点附近，因美国政府关闭16天后，外界愈发认为美联储必将推迟缩减刺激的时间。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1510/40，上日尾盘为6.1495。

北京时间12:02，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0885/15元，上一交易日尾盘报6.0888元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

人民币汇率市场报导/掉期

全球主要外汇市场收盘报导

人民币离岸/NDF相关新闻

全球外汇市场主要消息

人民币在岸相关新闻

全球外汇动态

人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐