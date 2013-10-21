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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 12:26 BJT

《全球汇市》美元持稳但料表现脆弱，因市场认为美联储将推迟缩减购债

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3672      1.3684       -0.09       +3.62      1.3194
 美元/日圆                            97.99       97.70       +0.30      +12.97       86.74
 欧元/日圆                           133.96      133.69       +0.20      +17.04      114.46
 美元/瑞郎                           0.9030      0.9017       +0.14       -1.37      0.9155
 英镑/美元                           1.6157      1.6165       -0.05       -0.58      1.6251
 美元/加元                           1.0292      1.0285       +0.07       +3.74      0.9921
 澳元/美元                           0.9658      0.9675       -0.18       -7.07      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8488      0.8498       -0.12       +2.47      0.8283
 澳元/日圆                           94.630      94.520       +0.12       +4.99      90.130
 新西兰元/日圆                       83.170      83.030       +0.17      -40.94     140.820
 英镑/日圆                           158.29      157.93       +0.23      +12.41      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1377      1.1374       +0.03       -9.27      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
      
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 (编译 王翔琼；审校 李春喜)
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