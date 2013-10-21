台湾债市：指标五年券殖利率略收低，静待标债及美非农数据

* 五年债1.10%出现获利了结卖压 * 明日标债及美非农数据前追价谨慎 * 明日指标五年债区间估1.08-1.12% 路透台北10月21日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周一微幅收低，为 连续第四天收跌。五年债今日延续上周偏多气氛，殖利率持续下跌，但在1.10%附近遇获利 了结卖压，加上明日20年增额公债102/8R 标售在即，美国也将公布9月的非农 就业数据，交易商心态谨慎，令1.10%关卡难以有效跌破站稳。 市场交易员指出，今日五年债成交量虽不小，且1.10%也短暂突破，但市场在变数厘清 前仍趋于谨慎，特别是美国周二将公布的9月非农数据，以及预计下月初公布的10月非农就 业如果都有转好迹象，美债殖利率或有走高机会，对台债亦有牵引作用。 〞非农如果比较好的话，QE(量化宽松)在明年就会比较早退场。〞一位证券商交易员表 示。 市场人士称，指标五年券 明日在20年公债标售前或在1.08-1.12%区间盘整 ，暂事休息，因四天来该券殖利率已走低约6.25基点，需待短线卖压消化，且标债及非农因 素的不确定性亦待厘清，才较有重新发动攻势的可能。 美国公债周五几无变动，稍早公债收益率触及近三个月低位，因投资人押注FED不太可 能很快缩减购债，且他们聚焦在下周出炉的被延迟发布的官方数据。指标10年期公债 US10 YT=RR尾盘几无变动，收益率报2.59%，稍早低见2.54%，为7月24日来最低。 收盘价 涨跌 报价(%) 区间(%) 成交值 幅 年期 期别 (基点 (亿台币) ) 5 102/11 -0.62 1.1050 1.0960-1.1115 157.0 10 102/10 +0.20 1.6375 1.6270-1.6375 15.5 至于明天将标售的102/8R公债，市场人士指出，此次长券将全数赖寿险等主要投资盘表 态，而在发行前交易的成交主要区间2.10-2.15%为市场目前认为的共识区。 寿险交易人士指出，今年以来海外债的收益弹升幅度较台湾公债呈数倍波动，从收益角 度来说，台债配置不宜过多，但也不至于完全摒弃，因此本期券或呈现各家寿险持续配置， 但量能缩小的情况。 “今年的保费收入回归正常化，但热钱也同时都还停留在东北亚...台债这个利率还是 相对有保障。”一民营寿险业交易员称。 另一证券商交易员则指出，从柜台买卖中心(OTC)发布的数据看来，20年增额公债在发 行前交易中，除银行、证券商及票券商外的外围拿券推测，终端买盘仍有约18亿台币的量， 是实质成交于盘面利率2.10-2.15%之间，一般合理推测得标利率将不脱这个区间。 102/8R将于明日(22日)标售，金额预定300亿台币，该券今日发行前交易成交介在2.121 0-2.1300%，收在2.1300%。发行前交易区间落在2.05-2.15%。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6375 5 102/11 1.1050 2 102/7 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)