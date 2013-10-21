台湾债市：指标五年券殖利率略收低，静待标债及美非农数据

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 五年债1.10%出现获利了结卖压 * 明日标债及美非农数据前追价谨慎 * 明日指标五年债区间估1.08-1.12% 路透台北10月21日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周一微幅收低，为 连续第四天收跌。五年债今日延续上周偏多气氛，殖利率持续下跌，但在1.10%附近遇获利 了结卖压，加上明日20年增额公债102/8R 标售在即，美国也将公布9月的非农 就业数据，交易商心态谨慎，令1.10%关卡难以有效跌破站稳。 市场交易员指出，今日五年债成交量虽不小，且1.10%也短暂突破，但市场在变数厘清 前仍趋于谨慎，特别是美国周二将公布的9月非农数据，以及预计下月初公布的10月非农就 业如果都有转好迹象，美债殖利率或有走高机会，对台债亦有牵引作用。 〞非农如果比较好的话，QE(量化宽松)在明年就会比较早退场。〞一位证券商交易员表 示。 市场人士称，指标五年券 明日在20年公债标售前或在1.08-1.12%区间盘整 ，暂事休息，因四天来该券殖利率已走低约6.25基点，需待短线卖压消化，且标债及非农因 素的不确定性亦待厘清，才较有重新发动攻势的可能。 美国公债周五几无变动，稍早公债收益率触及近三个月低位，因投资人押注FED不太可 能很快缩减购债，且他们聚焦在下周出炉的被延迟发布的官方数据。指标10年期公债 US10 YT=RR尾盘几无变动，收益率报2.59%，稍早低见2.54%，为7月24日来最低。 收盘价 涨跌 报价(%) 区间(%) 成交值 幅 年期 期别 (基点 (亿台币) ) 5 102/11 -0.62 1.1050 1.0960-1.1115 157.0 10 102/10 +0.20 1.6375 1.6270-1.6375 15.5 至于明天将标售的102/8R公债，市场人士指出，此次长券将全数赖寿险等主要投资盘表 态，而在发行前交易的成交主要区间2.10-2.15%为市场目前认为的共识区。 寿险交易人士指出，今年以来海外债的收益弹升幅度较台湾公债呈数倍波动，从收益角 度来说，台债配置不宜过多，但也不至于完全摒弃，因此本期券或呈现各家寿险持续配置， 但量能缩小的情况。 “今年的保费收入回归正常化，但热钱也同时都还停留在东北亚...台债这个利率还是 相对有保障。”一民营寿险业交易员称。 另一证券商交易员则指出，从柜台买卖中心(OTC)发布的数据看来，20年增额公债在发 行前交易中，除银行、证券商及票券商外的外围拿券推测，终端买盘仍有约18亿台币的量， 是实质成交于盘面利率2.10-2.15%之间，一般合理推测得标利率将不脱这个区间。 102/8R将于明日(22日)标售，金额预定300亿台币，该券今日发行前交易成交介在2.121 0-2.1300%，收在2.1300%。发行前交易区间落在2.05-2.15%。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6375 5 102/11 1.1050 2 102/7 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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