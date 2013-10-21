更新版 1-新债招标：中国五年地方债需求不错，年内最后一期代发渐显稀缺

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 五年期固息地方债中标利率4.33%，接近二级可比券
* 年内最后一期财政部代发债，相对收益水平也较好
* 机构需求进一步迸发，投标倍数为1.69倍 (新增评论)
路透北京10月21日 - 中国财政部周一代理招标的五年期固息地方债，需求较好，中标利率接近二级可比券。市场人士表示，该期地方债是年内最后一期财政部代发债，加之其相对收益水平也较好，机构需求进一步迸发。
“这期债确实比以往发的情况要好不少，是年内(财政部)代发的最后一期，从投资的角度讲，这个收益水平挺好的。该发的都发得差不多了，后面要投也没有了，”北京一国有大行资深交易员称。
北京一大型银行交易员亦表示，是期债为年后最后一期财政部代发地方债，品种的稀缺性导致本期债招标情况好于最近几期同类债。
业内人士透露，财政部稍早代理招标的五年期固息地方债中标利率4.33%，投标倍数为1.69倍。
二级市场上，剩余期限约4.9年的地方债139110券暂时没有报价和成交，其最新估值收益率 为4.3590%。最近两期同类债投标倍数分别为1.53和1.11倍。
本期地方债和同期限国债的利差继续处于相对较高水平。据路透计算，今日地方债中标利率较同期限国债前五日加权利率上浮约13%，与最近一期相差不大。
根据财政部代理发行2013年地方政府债招标发行规则规定，投标标位区间为招标日前一至五个工作日相同期限国债收益率算数平均值上下各浮动15%。在7月中旬时，因流动性紧张曾导致当时招标的五年期地方债利率落在区间的上限。
此次为财政部代理发行的今年第12期地方债，招标金额为221亿元人民币，发行主体包括河北、辽宁、大连、吉林、宁波、青岛和宁夏，额度分别为65亿元、42亿元、11亿元、54亿元、13亿元、11亿元、25亿元。
该期债10月22日开始计息，10月22日至10月24日进行分销，10月28日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。
2013年地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。
今年财政部扩大了地方自行发债试点范围，将江苏和山东省加入后，自行发债省市数量由此前的四家扩大至六家。(完) (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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