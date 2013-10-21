更新版 1-新债招标：中国五年地方债需求不错，年内最后一期代发渐显稀缺

* 五年期固息地方债中标利率4.33%，接近二级可比券

* 年内最后一期财政部代发债，相对收益水平也较好

* 机构需求进一步迸发，投标倍数为1.69倍 (新增评论)

路透北京10月21日 - 中国财政部周一代理招标的五年期固息地方债，需求较好，中标利率接近二级可比券。市场人士表示，该期地方债是年内最后一期财政部代发债，加之其相对收益水平也较好，机构需求进一步迸发。

“这期债确实比以往发的情况要好不少，是年内(财政部)代发的最后一期，从投资的角度讲，这个收益水平挺好的。该发的都发得差不多了，后面要投也没有了，”北京一国有大行资深交易员称。

北京一大型银行交易员亦表示，是期债为年后最后一期财政部代发地方债，品种的稀缺性导致本期债招标情况好于最近几期同类债。

业内人士透露，财政部稍早代理招标的五年期固息地方债中标利率4.33%，投标倍数为1.69倍。

二级市场上，剩余期限约4.9年的地方债139110券暂时没有报价和成交，其最新估值收益率 为4.3590%。最近两期同类债投标倍数分别为1.53和1.11倍。

本期地方债和同期限国债的利差继续处于相对较高水平。据路透计算，今日地方债中标利率较同期限国债前五日加权利率上浮约13%，与最近一期相差不大。

根据财政部代理发行2013年地方政府债招标发行规则规定，投标标位区间为招标日前一至五个工作日相同期限国债收益率算数平均值上下各浮动15%。在7月中旬时，因流动性紧张曾导致当时招标的五年期地方债利率落在区间的上限。

此次为财政部代理发行的今年第12期地方债，招标金额为221亿元人民币，发行主体包括河北、辽宁、大连、吉林、宁波、青岛和宁夏，额度分别为65亿元、42亿元、11亿元、54亿元、13亿元、11亿元、25亿元。

该期债10月22日开始计息，10月22日至10月24日进行分销，10月28日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。

2013年地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。