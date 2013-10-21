《交易视点》中国流动性新办法长期利好高等级，短期影响有限--中金

路透北京10月21日 - 中国大型投行--中金公司发布中国信用策略双周报认为，新流动性管理办法在长期内有利于促进银行加大对债券资产的配置，尤其是对利率债和高等级信用债的配置，不过商业银行目前整体流动性覆盖比率不低，短期影响有限。

在四季度流动性边际改善情况下，表现未见得会明显逊于目前收益率更高的低评级产业债，建议有增量资金配置需求的投资者可以从一级市场择优配置城投债。

**流动性风险管理办法长期利好高等级，短期影响有限**

银监会10月12日向社会发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(征求意见稿)，正式办法计划于2014年1月1日起实施。针对我国商业银行的流动性风险管理，银监会09年已出台了管理指引，11年根据巴III起草了新办法并已征求过意见，本次为根据13年新修订的巴III 标准进一步修订的版本。

新办法要求商业银行流动性覆盖率不得低于100%，存贷比不得高于75%，流动性比例不得低于25%。存贷比和流动性比例是投资者相对较为熟悉的指标，银监会已经每季度在其官方网站上定期公布，今年二季度末整个商业银行体系存贷比和流动性比例分别为65.17%和43.68%，整体达标压力不大。

流动性覆盖率是新要求的指标，为了提高流动性覆盖率，主要需要提高分子——合格优质流动性资产的规模。合格优质流动性资产由一级资产和二级资产构成，其中二级资产又由2A和2B资产构成。

合格优质流动性资产中二级资产占比不得超过40%，2B资产占比不得超过15%，2A和2B资产在当前市场价值基础上分别按85%和50%折算计入。

根据办法要求，债券方面各类利率产品基本可以归类为一级资产，各类公开发行的信用产品基本都可以归类为二级资产，而银行持有的信用债基本都可归类为2A 资产。

由于债券整体属于流动性较好的资产，而且是收益相对较高的合格优质流动性资产，长期来看，新的流动性管理办法有利于促进银行加大对债券资产的配置，尤其是对利率债和高等级信用债的配置。不过商业银行目前整体流动性覆盖比率不低，短期影响有限。

**市场回顾和展望： 城投债供给放量推高发行利率，建议一级择优配置**

节后中高等级短融中票表现出了较强的防御性，与我们在四季度策略中提到的下行空间有限，但上行风险也不大的判断一致，交易性机会取决于利率债走势。期限结构上我们重申短融相对最优，长端压力较大的判断。

AA级目前资质和收益率分化都十分明显，需加强个券甄别。高收益债方面，国庆节后城投债发行放量，发行利率也相应走高。城投供给量反弹符合我们的预期。

除了我们在四季度策略报告中提到的原因外，在新的城投平台债务审计结果出台之前抓紧发行，以避免后续可能的融资渠道收紧也是一个重要的因素。城投债目前与AA中票利差仍处于历史低位，加上供给反弹，我们维持近期没有交易机会的判断。

但我们认为四季度出现大幅调整的可能性也不大。首先供给压力方面，由于城投债的供给释放明显受制于需求，一般需求改善时才能实现供给的明显增加，单纯的供给冲击一般不会导致城投债收益率短期内的大幅上升。

当然在资金面和市场风险偏好相对正常的环境下，供给增加必然会抑制二级市场收益率下行的速度，在需求阶段性弱化时也会对发行利率产生推升压力，但一般是以小幅缓慢的形式体现的。

另外在基本面风险方面，市场近期最关注的是11月即将公布的地方政府债务审计结果。首先我们认为数字明显超预期的可能性不大，且结论预计仍是整体风险可控。

相对于数字而言，更加重要的是后续是否会出台对城投平台融资渠道进一步收紧的政策。对城投平台债务总体政策方向是控制和收紧的，这一点没有疑问，但我们倾向于认为政策重点应仍然是严控新增，将影子渠道融资逐步引向透明化，对于现存地方政府债务不会要求立刻净减少。

本次审计结果出炉后，如果数据接近或超过20万亿，后续可能引致一些新的收紧政策，从而会对市场造成一定的短期负面影响，但严重程度应弱于11年三季度。如果数据只是15万亿左右，引致更加严厉调控政策的可能性比较小，而且市场担忧情绪也会随之缓解。

综上所述，在四季度流动性边际改善的情况下，我们不认为城投债会出现大幅调整，表现未见得会明显逊于目前收益率更高的低评级产业债，建议有增量资金配置需求的投资者可以从一级市场择优配置城投债。

**评级调整：赛维资不抵债，主体评级下调至B+，展望负面**

最近两周共单独公告了13项评级行动，其中7项为负面评级行动，我们将赛维、吉煤业和贵开磷评分下调1小档，其余评分维持不变，其中赛维已从最初4的评分多次下调，本次下调至5-的最低档。

本周公告的6项正面评级行动中金评分均维持不变。最近两周评级调整涉及的发行人自身均未发过交易所债，其中晋焦煤和赣煤炭分别为交易所债09西煤债和12萍乡债的担保人，本次评级调整不影响这两支债券的交易所上市和质押回购资格。(完)