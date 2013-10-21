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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 13:06 BJT

《中国基金发行日程表》--10月21日

路透上海10月21日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:    
    
    名称           基金公司        托管行       发行时间         备注
 ================================================================================
 *易方达易理财     易方达基金     工商银行     10/21-10/22   
  货币    
    
 *华安年年红定期   华安基金       工商银行     10/16-11/5
  开放债券        
    
 *汇添富沪深300    汇添富基金     工商银行     10/18-11/7
  安中动态策略指数          
    
 *华泰柏瑞季季红  华泰柏瑞基金    建设银行     10/21-11/8
  债券   
    
 *南方丰元信用     南方基金       工商银行     10/21-11/8
  增强债券A/C         
    
 *汇添富互利分级   汇添富基金     工商银行     10/21-11/8
  债券A/B     

 *中海惠利纯债     中海基金       招商银行     10/17-11/13    
  分级债券A/B   
    
 *信诚年年有余定期 信诚基金       中国银行     10/21-11/15
  开放债券A/B   
    
 *国富岁岁恒丰    国海富兰克林    工商银行     10/21-11/15
  定期开放债券A/C   
    
 *嘉实新兴市场双币 嘉实基金       工商银行     10/18-11/18
  分级债券QDII A/B     
    
 *海富通双利       海富通基金     工商银行     10/22-11/22
  分级债券A/B  
    
  银华中证800等    银华基金       中国银行     10/9-10/23
  权重指数增强分级A/B

  富安达信用主题   富安达基金     农业银行     10/10-10/23
  轮动纯债A/C      

  大摩品质生活  摩根士丹利华鑫基金 建设银行     9/23-10/25
  精选股票

  景顺长城沪深     景顺长城基金      农业银行    9/23-10/25
  300指数增强
    
  新华安享惠金     新华基金       广发银行     10/8-10/25
  定期开放债券A/C
    
  诺安泰鑫一年     诺安基金       工商银行     9/30-10/25
  定期开放债券
    
  华润元大现金     华润元大基金   工商银行     10/14-10/25
  收益货币A/B

  万家上证         万家基金       华夏银行     10/14-10/25
  380ETF
  
    
  工银瑞信添福     工银瑞信基金   民生银行     10/8-10/28
  债券A/B 

  中邮定期开放     中邮创业基金   农业银行     10/8-11/1
  债券A/C
     
  建信安心回报两年 建信基金       招商银行     10/10-11/1
  定期开放债券A/C
    
  农银研究精选     农银汇理基金   建设银行     10/14-11/1
  灵活配置混合

  招商瑞丰         招商基金       中国银行     10/14-11/1
  灵活配置混合  

  广发中债金融债   广发基金       中国银行     10/8-11/4
  指数A/C
    
  中银惠利纯债     中银基金       中信银行     10/14-11/5
  半年定期开放

  安信永利信用     安信基金       农业银行     10/16-11/5
  定期开放A/C  

  工银瑞信         工银瑞信基金   农业银行     10/9-11/6
  信息产业股票
    
  博时灵活配置混合 博时基金       交通银行     10/9-11/6  
    
  广发亚太中高收益 广发基金       工商银行     10/14-11/8
  债券QDII人民币/美元

  鹏华丰融         鹏华基金       交通银行     10/14-11/8
  定期开放债券

  长盛城镇化       长盛基金       中国银行     10/14-11/8
  主题股票    
    
  国泰聚信价值优势 国泰基金       广发银行     10/14-12/13
  灵活配置混合A/C  
 ================================================================================
    
注: 1.*代表新增或更新。
    2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87
万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、
大成、华安。(完)
                                                                                         
 
 (整理 边竞; 审校 李宏薇)
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