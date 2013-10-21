《中国基金发行日程表》--10月21日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海10月21日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 ================================================================================ *易方达易理财 易方达基金 工商银行 10/21-10/22 货币 *华安年年红定期 华安基金 工商银行 10/16-11/5 开放债券 *汇添富沪深300 汇添富基金 工商银行 10/18-11/7 安中动态策略指数 *华泰柏瑞季季红 华泰柏瑞基金 建设银行 10/21-11/8 债券 *南方丰元信用 南方基金 工商银行 10/21-11/8 增强债券A/C *汇添富互利分级 汇添富基金 工商银行 10/21-11/8 债券A/B *中海惠利纯债 中海基金 招商银行 10/17-11/13 分级债券A/B *信诚年年有余定期 信诚基金 中国银行 10/21-11/15 开放债券A/B *国富岁岁恒丰 国海富兰克林 工商银行 10/21-11/15 定期开放债券A/C *嘉实新兴市场双币 嘉实基金 工商银行 10/18-11/18 分级债券QDII A/B *海富通双利 海富通基金 工商银行 10/22-11/22 分级债券A/B 银华中证800等 银华基金 中国银行 10/9-10/23 权重指数增强分级A/B 富安达信用主题 富安达基金 农业银行 10/10-10/23 轮动纯债A/C 大摩品质生活 摩根士丹利华鑫基金 建设银行 9/23-10/25 精选股票 景顺长城沪深 景顺长城基金 农业银行 9/23-10/25 300指数增强 新华安享惠金 新华基金 广发银行 10/8-10/25 定期开放债券A/C 诺安泰鑫一年 诺安基金 工商银行 9/30-10/25 定期开放债券 华润元大现金 华润元大基金 工商银行 10/14-10/25 收益货币A/B 万家上证 万家基金 华夏银行 10/14-10/25 380ETF 工银瑞信添福 工银瑞信基金 民生银行 10/8-10/28 债券A/B 中邮定期开放 中邮创业基金 农业银行 10/8-11/1 债券A/C 建信安心回报两年 建信基金 招商银行 10/10-11/1 定期开放债券A/C 农银研究精选 农银汇理基金 建设银行 10/14-11/1 灵活配置混合 招商瑞丰 招商基金 中国银行 10/14-11/1 灵活配置混合 广发中债金融债 广发基金 中国银行 10/8-11/4 指数A/C 中银惠利纯债 中银基金 中信银行 10/14-11/5 半年定期开放 安信永利信用 安信基金 农业银行 10/16-11/5 定期开放A/C 工银瑞信 工银瑞信基金 农业银行 10/9-11/6 信息产业股票 博时灵活配置混合 博时基金 交通银行 10/9-11/6 广发亚太中高收益 广发基金 工商银行 10/14-11/8 债券QDII人民币/美元 鹏华丰融 鹏华基金 交通银行 10/14-11/8 定期开放债券 长盛城镇化 长盛基金 中国银行 10/14-11/8 主题股票 国泰聚信价值优势 国泰基金 广发银行 10/14-12/13 灵活配置混合A/C ================================================================================ 注: 1.*代表新增或更新。 2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87 万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、 大成、华安。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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