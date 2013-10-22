《交易视点》中国转债调整空间有限，仍可保持一定参与度--中金

路透北京10月22日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略双周报认为，未来几周，市场可能进入纠结期，股、债在四季度均无必胜的把握，转债本身调整空间有限，仍可保持一定的参与度。个券上，仍然偏好民生、东华、电力、隧道和中行转债。

**股市走势恐将进入纠结期**

近两周，转债在股市带动下先扬后抑，转债和平价指数基本收平。个券方面，存量已经很小的燕京转债突然发力，背后原因可能在于股东增持、啤酒销量较好和CPI略超预期。而华天、深机转债在正股带动下也有较好表现。

我们在四季度策略中判断，10月份仍有一点板块轮动的期待，11月份转为偏谨慎。未来几周，市场可能进入纠结期，支撑上涨的改革预期、经济小复苏、外汇占款增加、IPO暂停等诸多因素仍在，但要么边际上减弱，要么行将兑现。

我们也注意到对11月份市场走势形成了较为普遍的担忧预期，消息面的风吹草动容易引发抢跑冲动。而年底资金回笼、机构调仓换股备战来年可能导致强势股的调整。在这种背景下，股市走势恐将进入纠结期，趋势不明显，震荡频繁。

**转债本身调整空间有限**

转债品种本身来看，供需中性偏负面，估值难有提升空间，但潜在调整空间也不大。我们看到上周深圳燃气转债顺利过会，徐工机械转债只要正股反弹就会启动发行，新券供给有条不紊。

但需求方仍偏弱，债基发行惨淡，来自于纯债机会成本较高，个券选择余地小等。不过，市场整体估值水平较低，中行等大盘转债潜在下跌空间有限，也决定了市场整体调整空间也不大。

我们对四季度转债看法依然偏中性，继续着眼于小波段和个券。前期给出“以逸待劳”的操作建议，在板块轮动中兑现获利并降低仓位。

但我们仍认为股、债在四季度均无必胜的把握，转债本身调整空间有限，仍可保持一定的参与度。

个券上，仍然偏好民生、东华、电力、隧道和中行转债。前期在110元以下建议增持的华天转债可以考虑逐步落袋为安。前期建议关注130元一线低吸的同仁转债仍没有太多可操作性。

中海转债纯债替代价值重新出现。我们曾在《条款博弈那点儿事》中建议少量埋伏歌华转债，但公司预计不会修正转股价，平价溢价率仍很高，继续上行空间有限。

**个券点金**

国电转债：前三季度，公司净利润同比增长110.21%，实现每股收益0.286元，略低于预期。燃煤成本的下降仍是业绩增长的主要贡献因素。PPN等融资增多导致长期应付款大量增加，财务费用下降速度难以很快。

同时公司宣布收购集团公司国电安徽资产，市场对此有所预期，将小幅增厚公司业绩。正股上涨触发剂之前已经接连兑现，风险点也在股价当中有所反应，正股估值较低，预计以窄幅波动为主。该转债至9月份之后不再是我们的首选品种，但仍有持有价值。(完)