老佛爷百货落户北京 主打“时尚”而非“奢侈”

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月18日(记者 Adam Rose) - 法国老佛爷百货(Galeries Lafayette)中国旗舰店在北京开业，舍弃卡地亚等奢侈品牌，称进驻品牌将吸引时尚达人。
老佛爷百货周五在北京西单的开业仪式上表示，他们瞄准的是中国新一代时尚达人，而非奢侈品的“粉丝”。
老佛爷百货这家门店共6层，总投资约4,200万欧元(5,700万美元)，总面积超过4.7万平方米，是其全球第二大门店。老佛爷百货早在1997年就曾进驻北京，但一年后便低调关闭。
老佛爷百货北京店经营的品牌包括The Kooples、Maje等相对小众但非常时髦的法国品牌，也有Coach、Gucci和Prada等品牌，但卡地亚、路易威登和香奈儿等奢侈品牌则未见踪影。
在当前中国掀起反腐运动之际，一些奢侈品牌吸引了舆论负面关注，而从老佛爷百货的品牌选择看，避开了相对敏感的奢侈品牌。
老佛爷百货董事长Philippe Houze周五在新闻发布会上表示：“当然，你知道在中国面临这个问题。我们尊重中国的法律，但你知道，我们的目标客户是时尚达人。他们不关心腐败问题。”
“我们不是一家奢侈品商场，我们是一家时尚商场。”（完）
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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