《交易视点》中国补库存需求下降，债市收益率短期下行空间有限--中信证券

路透北京10月22日 - 中国中信证券最新发布的债券市场月报认为，中国补库存需求下降，四季度增长面临减速压力，而资金面趋于改善及供给面减弱等因素推动中期内中长期利率见顶的概率较大，但短期内收益率的下行空间较为有限，将继续呈现高位震荡的特征。

考虑到本周一级市场供给冲击仍在持续，建议交易型机构可参与一级市场博取边际收益，并可开始关注中长期利率产品的波段交易机会；对配置型机构而言，政策性银行金融债收益率仍具有一定吸引力，可继续在一级市场上参与。

**补库存需求下降，四季度增长面临减速压力**

三季度GDP同比上升至7.8%，季调后环比折年率为9.1%，显示经济三季度加速运行。

产成品库存回归均值、购进价格涨幅收窄显示补库存需求可能趋缓，9月份工业增加值环比增速高位回落，同比增速小幅下滑至10.2%。

从需求面来看，消费平稳，净出口贡献再次转负，投资仍是增长最重要的驱动力。由于前三季度GDP累计增速达到7.7%，我们认为保增长没有悬念，四季度稳增长措施很可能将退出，政策重心将重回调结构促改革上，四季度经济面临减速压力。

**低基数将进一步抬升通胀**

鲜菜、鲜果和肉类价格上涨，推升食品价格环比涨幅超季节性扩大至1.5%，旅游价格意外上涨导致非食品价格环比涨幅处于高位，在低基数效应下共同推升CPI同比上涨0.5%至3.1%。

10月份蔬菜和肉类价格出现回调，食品价格上涨压力减小，但是10月份低基数效应仍然存在，将进一步抬升通胀至3.2-3.3%。

在三季度货币条件不松不紧的背景下，需谨防货币政策预调微调，预计四季度信贷投放将回归至1.8万亿，并进一步对四季度经济形成压力。

**市场研判和投资策略**

考虑到资金面趋于改善、一级市场供给压力大趋势上将有所减弱、工业生产再度进入去库存周期的环境中，四季度中长期收益率进一步大幅上扬的概率有限。

但由于通胀限制了央行的政策空间，在“不松不紧”的货币政策基调下，即使资金面有所改善，也只是进入到相对中性的环境中，出现显着宽松的概率不大。

这意味着，虽然中期内中长期利率见顶的概率较大，但短期内收益率的下行空间较为有限，将继续呈现高位震荡的特征。

具体到现券策略方面，考虑到本周一级市场供给冲击仍在持续，建议交易型机构可参与一级市场博取边际收益，并可开始关注中长期利率产品的波段交易机会；

对配置型机构而言，政策性银行金融债收益率仍具有一定吸引力，可继续在一级市场上参与。(完)