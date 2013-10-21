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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 12:58 BJT

路透调查：台湾9月外销订单料较上年同期持平

* 预估中值：9月外销订单料较上年同期持平，8月为成长0.5%

* 公布时间：10月21日0800GMT(当地时间周一下午4:00

路透台北10月18日 - 路透调查分析师预估中值显示，台湾9月外销订单料较上年同期成长持平，8月时为增0.5%。

台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。(完) (编译 石冠兰 审校 高琦)
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