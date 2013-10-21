《分析师观点》台湾9月外销订单年增率优于预期，但第四季仍不乐观

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透台北10月21日 - 台湾经济部周一公布，9月外销订单较上年同期增2%，略高于市场预估的持平，其中欧洲和美国的订单成长相对强劲，但中国订单需求偏弱。
地区别方面，经济部表示，9月来自大陆(含香港)的订单金额较上年同期减6.1%；来自美国的订单金额较上年同期增7%，而来自欧洲的订单金额较上年同期增15.6% 至于日本的订单金额较上年同期减1.4%；东协六国的订单则年减1.4%。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2013年9月 2013年8月
外销订单 +2.0 +0.5
路透调查 0.00 --
订单区域
中国大陆(含港) -6.1 +0.1
美国 +7.0 +9.1
欧洲 +15.6 +1.0
日本 -1.4 -14.3
东协六国 -1.4 +0.3
**市场评论**
--台新投顾分析师 王凯民：
中国的负成长有点出乎意料之外，因为近期中国的消费信心还不错，社会消费品的成长稳固，相信第四季不至于负成长那么大。欧洲比预期成长的要高，显示欧洲在稳步复苏中，现在也没有什么政治动荡，第四季预料可以继续维持。美国的部分虽然9月是正成长，但主要是9月手机新机的发表多带动，算是符合预期，但第四季能不能维持还要再观察一下。
--日盛投顾分析师 蔡素菁：
欧洲成长的幅度高，看起来景气已好转，我们预估欧洲明年的GDP可转正，且会逐季好转，不须要太过担忧。不过欧洲对台湾出口的贡献度较低，重点仍应摆在美国。
美国9月份虽然有所成长，但疑虑仍在。主要是美国近来的数据显示，其年终零售销售并不见好转，且美国政府此前关门对经济成长亦有一定影响，如果年终表现不如预期，台湾第四季的外销订单就不见乐观。
中国第四季的表现我们预估只有平平。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收贬3.6分，报29.482。
--台股加权股价指数 收低0.26%至8,419.32点。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为 http:/www.moea.gov.tw
--参看台湾外销订单相关新闻，请点选
**相关背景**
--主计总处8月预估，今年国内生产总值(GDP)年增率为2.31%；出口年成长2.30%；进口年成长1.85%；消费者物价指数(CPI)年增1.07%。
--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据，因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家，以降低成本。(完) (集体采写 台北记者组 审校 曾祥进/林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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