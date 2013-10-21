《分析师观点》台湾9月外销订单年增率优于预期，但第四季仍不乐观

路透台北10月21日 - 台湾经济部周一公布，9月外销订单较上年同期增2%，略高于市场预估的持平，其中欧洲和美国的订单成长相对强劲，但中国订单需求偏弱。

地区别方面，经济部表示，9月来自大陆(含香港)的订单金额较上年同期减6.1%；来自美国的订单金额较上年同期增7%，而来自欧洲的订单金额较上年同期增15.6% 至于日本的订单金额较上年同期减1.4%；东协六国的订单则年减1.4%。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2013年9月 2013年8月

外销订单 +2.0 +0.5

路透调查 0.00 --

订单区域

中国大陆(含港) -6.1 +0.1

美国 +7.0 +9.1

欧洲 +15.6 +1.0

日本 -1.4 -14.3

东协六国 -1.4 +0.3

**市场评论**

--台新投顾分析师 王凯民：

中国的负成长有点出乎意料之外，因为近期中国的消费信心还不错，社会消费品的成长稳固，相信第四季不至于负成长那么大。欧洲比预期成长的要高，显示欧洲在稳步复苏中，现在也没有什么政治动荡，第四季预料可以继续维持。美国的部分虽然9月是正成长，但主要是9月手机新机的发表多带动，算是符合预期，但第四季能不能维持还要再观察一下。

--日盛投顾分析师 蔡素菁：

欧洲成长的幅度高，看起来景气已好转，我们预估欧洲明年的GDP可转正，且会逐季好转，不须要太过担忧。不过欧洲对台湾出口的贡献度较低，重点仍应摆在美国。

美国9月份虽然有所成长，但疑虑仍在。主要是美国近来的数据显示，其年终零售销售并不见好转，且美国政府此前关门对经济成长亦有一定影响，如果年终表现不如预期，台湾第四季的外销订单就不见乐观。

中国第四季的表现我们预估只有平平。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收贬3.6分，报29.482。

--台股加权股价指数 收低0.26%至8,419.32点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为 http:/www.moea.gov.tw

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**相关背景**

--主计总处8月预估，今年国内生产总值(GDP)年增率为2.31%；出口年成长2.30%；进口年成长1.85%；消费者物价指数(CPI)年增1.07%。