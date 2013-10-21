《香港已公布新股发行上市日程表》--10月21日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港10月21日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2013年以来已在香港交易所上市公司一 览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ---------------------------------------------------------------------------------------------- *10/21-24 景瑞控股 3.1343 13.2-17.2 4.2-5.48 10/31 德银和瑞银 10/18-23 毅德国际 7.68256 14.2-18.8 1.85-2.45 10/31 瑞银和摩根士丹利 10/16-21 中国汇融金融 3.75236 7.05-8.6 1.88-2.28 10/28 瑞银 10/16-21 卡宾服饰 1.75 3.9-4.9 2.25-2.8 10/28 美银美林和建银国 际 6/28-7/4 中国金凤凰 2.8 2.8-8.4 1-3 不予进行 国泰君安 6/6-11 合和香港房地产 3.4 52.02-60.52 15.3-17.8 不予进行 中银国际和瑞信 5/20-23 万都中国 2.434 16.55-20.9 6.8-8.6 押后 德银 2013年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 ------------------------------------------------------------------------------------- 10/16 毅信控股 0.93 0.93 升17.2% 丰盛融资 10/11 万嘉集团 介绍上市 不适用 跌32.5%^ 大有融资 10/11 中国绿岛科技 0.8 0.8 升15% 安信国际 10/11 巨星国际 1.38 1.55 升14.5% 海通国际 10/7 耐世特 2.8 20.2 跌8.2% 中银国际和摩根大通 10/3 云游控股 51 16 升32.4% 摩根士丹利和摩根大通 10/2 香港信贷 1.03 1.03 持平 卓亚 9/27 辉山乳业 2.67 101.1 跌3% 德银、高盛、汇丰和瑞 银 9/25 中滔环保 1.48 5 跌10.1% 中银国际 9/25 国际家居 2.81 6.07 升6% 中银国际 9/17 天喔国际 3.15 15.75 升16.5% 德意志和汇丰 9/12 利福地产 1.98 1.65 升7% 法国巴黎和百德能 8/15 通力电子 不适用 不适用 升11.7%^ 法国巴黎和金英 8/9 佳明集团 1.11 1.11 持平 信达国际 7/12 当代置业 1.49 6 持平 大和 7/12 中国铝罐 1 1 升32% 申银万国 7/11 智美控股 2.11 8.4 跌1.9% 中银国际 7/11 港大零售 2.13 1.07 持平 兴业侨丰融资 7/10 开元产业 3.5 6.76 升0.6% 摩根士丹利和渣打 7/9 中国擎天软件 1.45 4.35 跌3.4% 招银国际 7/5 金彩控股 0.82 0.66 升3.7% 第一上海 7/5 励骏创建 2.35 22 升2.1% 里昂 7/2 优库资源 1.3 4.88 跌6.9% 光大证券 6/26 英达公路再生科技<6888. 2.43 6.3 升4.9% 中信证券和国泰君安 HK> 6/13 五洲国际 1.22 13.9 升5.7% 交银国际和麦格理 6/13 和谐汽车 6.08 16.7 跌16.1% 高盛和中金香港 5/30 朗廷酒店投资 5 42.6 跌%9.2 汇丰、德银、花旗 5/23 中石化炼化工程<2386.HK 10.5 139.4 跌0.38% 中信证券、摩根大通和 > 瑞银 5/22 银河证券 5.3 83 升6% 中国银河国际、高盛、 摩根大通 3/19 永利地产 不适用 不适用 跌11.3%^ 创越融资 3/13 新晨动力 2.23 7 跌2.7% 美银美林 3/12 霭华押业 0.98 0.98 升33.7% 信达国际 3/6 百勤油服 3.28 8.2 升26.8% 建银国际 2/5 时计宝 1.35 8.1 升2.2% 星展和联昌国际 2/5 荣阳实业 4.13 12.39 跌13.1% 汇丰和摩根大通 1/31 中铝矿业 1.75 30.9 跌6.3% 摩根士丹利、法国巴黎 资本、中金和渣打 1/23 滉达富控股 1.5 0.9 升10.7% 联昌证券 1/16 金轮天地 1.68 7.56 升21.4% 法国巴黎资本 1/15 迅捷环球 0.82 1.23 升39% 信达国际 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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