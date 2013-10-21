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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 13:20 BJT

香港股市：受中国股市带动恒指升至一个月最高，腾讯和复星医药劲扬

路透香港10月21日 - 中国股市周一早盘劲扬，表现令亚洲其他股市为之失色，连带着提振香港股市升至一个月最高。此前中国国务院常务会议最新表示，回升基础尚不稳固，将以更大力度推进改革和调结构。

腾讯控股 触及纪录新高，尾随美股同业涨势，上周五谷歌 股价超越1,000美元大关，因季度业绩优于预期。

截至中午，香港恒生指数 涨0.6%，报23,477点；恒生国企指数 涨0.7%，双双触及9月中以来最高。

复星医药 A股周一早盘收报涨停，H股亦劲升13.6%，该公司公告称，控股孙公司重庆复创医药研究有限公司向瑞士SELLAS Clinicals Holding AG出让两个化合物的海外商业化开发及销售权益。 (完)

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