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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 13:38 BJT

国际油市:布兰特原油守在110美元附近，因预计FED推迟缩减刺激措施

美国原油期货11月合约 微跌0.05美元，报100.76美元。稍早高见100.95美元。

“市场处于观望模式...美国将再度开始发布数据，多数交易商心里所想的都是数据将呈现出什么景象。”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称。

美国美国能源资料协会(EIA)周一将公布10月11日止当周石油库存数据 。之后将恢复例行公布时程，次一周的数据将于周三公布。

Joint Data Initiative周日发布的最新数据显示，沙特8月的原油日出口量较7月增加32.5万桶，至779.5万桶。8月石油日产量为1,019万桶，较前月增长15.6万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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