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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 13:37 BJT

澳洲股市：收涨0.6%创五年最高收位，受美国及中国利好消息提振

路透悉尼10月21日 - 澳洲股市周一收高0.6%至五年高位，受到中国经济成长好转及美国企业财报优于预期的新闻所激励。

根据初步收据，S&P/ASX 200指数 上涨30.3点，收在5,351.8点，是2008年6月19日以来的最高收位。

新西兰指标股指NZX 50指数 上涨0.9%，收在史上最高的4,802.6点。 (完)
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