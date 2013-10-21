欧股业绩：思爱普警告汇率因素可能对第四季财报有不利影响

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透法兰克福10月21日 - 德国商业软体厂商思爱普(SAP) 周一维持对全年的财测不变，但警告称其营收和核心营业利润可能因汇价波动而受挫。
思爱普表示，其仍预期以固定汇率来计算，2013年不计特殊项目的营业利润料在58.5-59.5亿欧元之间。
但如果今年余下时间汇率维持在9月的水准，第四季和全年软体和软体相关服务的营收成长将有约5个百分点的不利冲击。
其并称，不计特别项目的营业利润成长料因汇率因素而有约7个百分点的不利影响。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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