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中国财经报道 | 2013年 10月 21日 星期一 13:41 BJT

欧股业绩：思爱普警告汇率因素可能对第四季财报有不利影响

路透法兰克福10月21日 - 德国商业软体厂商思爱普(SAP) 周一维持对全年的财测不变，但警告称其营收和核心营业利润可能因汇价波动而受挫。

思爱普表示，其仍预期以固定汇率来计算，2013年不计特殊项目的营业利润料在58.5-59.5亿欧元之间。

但如果今年余下时间汇率维持在9月的水准，第四季和全年软体和软体相关服务的营收成长将有约5个百分点的不利冲击。

其并称，不计特别项目的营业利润成长料因汇率因素而有约7个百分点的不利影响。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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