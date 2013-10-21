全球能源：澳洲Macquarie Generation竞标案投标企业包括中国神华集团

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透悉尼10月21日 - 熟悉内情的消息人士说，澳洲新南威尔斯州政府拟出售该州最大的电力公司Macquarie Generation标案中，参与第一轮竞标的买家有ERM Power Ltd 和澳洲能源企业AGL Energy 。
消息人士说，泰国最大民间发电商Ratchaburi Electricity Generating Holding Pcl 以及中国神华集团 也是竞标者之一。
出售Macquarie Generation是为基础设备发展筹措资金的私有化计划之一。Macquarie Generation帐面净值约为20亿澳元(19.3亿美元)，为新南威尔斯提供约四分之一该州所需电力。
ERM Power执行总裁Philip St Baker不愿置评。而Ratchaburi公司一位未获授权对媒体讲话的人士则证实该公司的确参与竞标，但不愿多说细节。目前尚未能立即与神华及AGL Energy取得联系置评。
新南威尔斯州政府一位发言人说已收到厂商投标，但不愿说明是哪些公司。(完)
(编译 李婷仪 审校 戴素萍)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选