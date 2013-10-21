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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 14:01 BJT

全球能源：澳洲Macquarie Generation竞标案投标企业包括中国神华集团

路透悉尼10月21日 - 熟悉内情的消息人士说，澳洲新南威尔斯州政府拟出售该州最大的电力公司Macquarie Generation标案中，参与第一轮竞标的买家有ERM Power Ltd 和澳洲能源企业AGL Energy 。

消息人士说，泰国最大民间发电商Ratchaburi Electricity Generating Holding Pcl 以及中国神华集团 也是竞标者之一。

出售Macquarie Generation是为基础设备发展筹措资金的私有化计划之一。Macquarie Generation帐面净值约为20亿澳元(19.3亿美元)，为新南威尔斯提供约四分之一该州所需电力。

ERM Power执行总裁Philip St Baker不愿置评。而Ratchaburi公司一位未获授权对媒体讲话的人士则证实该公司的确参与竞标，但不愿多说细节。目前尚未能立即与神华及AGL Energy取得联系置评。

新南威尔斯州政府一位发言人说已收到厂商投标，但不愿说明是哪些公司。(完)

(编译 李婷仪 审校　戴素萍)
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