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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 14:09 BJT

台湾股市：小幅收跌走势落后多数亚股，面板股拖累且量能不足

路透台北10月21日 - 台湾股市周一小幅收跌，自上日创下的逾两年收盘高位回落，且走势落后多数亚股。分析师指出，台股成交量能不足，引发后续上攻力道是否足够的忧虑。

台股加权股价指数 收报8,419.32点，跌0.26%。股市成交初值 775.89亿台币，较上周五的855.93亿台币萎缩一成。

日盛投顾协理钟国忠说，〞今天的成交量能低于平均，这显示后续上攻的力道不强，...成交量能是否回温，是台股后续是否持续走高的关键。〞

面板族群今日领军下跌。触控面板厂商TPK 收盘重挫6.83%，报232台币；群创 收盘亦跌4.03%。一些电视台报导指称，中国本月初长假期期间消费者的采买需求不若预期。

不过，钟国忠也补充，对台股后势仍偏正面看待，目前仍处温和整理向上的格局；未来盘势可留意量能是否能放大，以及苹果 将于22日(美东时间)发表新款iPad对台股相关族群的带动效果。

宏达电 股价跌1.88%收市。金融时报报导，台湾智能手机制造商宏达电执行长已将其部分职责交给董事长王雪红。

胜华科技 收盘则上涨0.45%。当地报纸报导，该公司可能将部分生产移至越南以降低成本。(完) 　　
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