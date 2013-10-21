台湾股市：小幅收跌走势落后多数亚股，面板股拖累且量能不足

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透台北10月21日 - 台湾股市周一小幅收跌，自上日创下的逾两年收盘高位回落，且走势落后多数亚股。分析师指出，台股成交量能不足，引发后续上攻力道是否足够的忧虑。
台股加权股价指数 收报8,419.32点，跌0.26%。股市成交初值 775.89亿台币，较上周五的855.93亿台币萎缩一成。
日盛投顾协理钟国忠说，〞今天的成交量能低于平均，这显示后续上攻的力道不强，...成交量能是否回温，是台股后续是否持续走高的关键。〞
面板族群今日领军下跌。触控面板厂商TPK 收盘重挫6.83%，报232台币；群创 收盘亦跌4.03%。一些电视台报导指称，中国本月初长假期期间消费者的采买需求不若预期。
不过，钟国忠也补充，对台股后势仍偏正面看待，目前仍处温和整理向上的格局；未来盘势可留意量能是否能放大，以及苹果 将于22日(美东时间)发表新款iPad对台股相关族群的带动效果。
宏达电 股价跌1.88%收市。金融时报报导，台湾智能手机制造商宏达电执行长已将其部分职责交给董事长王雪红。
胜华科技 收盘则上涨0.45%。当地报纸报导，该公司可能将部分生产移至越南以降低成本。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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