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货币新闻 | 2013年 10月 21日 星期一 14:30 BJT

表格: 中国9月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京10月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国9月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（
单位均为吨):
                                9月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
 精炼铜                       347,305         17.9      7,347.56        2,271,895       -15.29
 原铝                          53,950        34.37      2,006.07          207,343       -53.14
 未锻压镍(精炼镍+合金)         11,967       -12.73     14,760.85          128,143        15.47
 精炼铅                             5       -99.18       2,434.4              658       -88.69
 精炼锌                        60,434       -17.39      1,940.21          414,864        10.56
 锌合金                        10,541        -8.12         2,238           91,950        -9.35
 精炼锡+锡合金                    801       -76.38     21,269.32           12,198       -48.84

 出口:
 精炼铜                        10,732        33.88      7,323.35          230,815         7.46
 原铝                          11,960       -45.43      1,971.92           76,931          -27
 精炼铅                         2,295   241,432.63      2,199.55           14,303        1,003
 精炼锌                            52       107.94       1,920.4            3,190       -45.19
 未锻压镍(精炼镍+合金)          2,950       232.72     15,345.64           37,946        69.22
 精炼锡+锡合金                    150      750,400     24,022.75            1,533        27.69

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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