表格: 中国9月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京10月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国9月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（ 单位均为吨): 9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 347,305 17.9 7,347.56 2,271,895 -15.29 原铝 53,950 34.37 2,006.07 207,343 -53.14 未锻压镍(精炼镍+合金) 11,967 -12.73 14,760.85 128,143 15.47 精炼铅 5 -99.18 2,434.4 658 -88.69 精炼锌 60,434 -17.39 1,940.21 414,864 10.56 锌合金 10,541 -8.12 2,238 91,950 -9.35 精炼锡+锡合金 801 -76.38 21,269.32 12,198 -48.84 出口: 精炼铜 10,732 33.88 7,323.35 230,815 7.46 原铝 11,960 -45.43 1,971.92 76,931 -27 精炼铅 2,295 241,432.63 2,199.55 14,303 1,003 精炼锌 52 107.94 1,920.4 3,190 -45.19 未锻压镍(精炼镍+合金) 2,950 232.72 15,345.64 37,946 69.22 精炼锡+锡合金 150 750,400 24,022.75 1,533 27.69 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.