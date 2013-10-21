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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 17:03 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月21日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)     
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中国国电集团   500      50      9  10/21-22簿记建档  招商银行   AAA     10/23    10/24
                                                     中国银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*浙江铁路      20        5      12   10/24簿记建档  中信银行    AAA     10/25    10/28
投资集团                                            浙商银行
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*中金公司      30       10       3   10/24招标  邮储银行/交行等 AAA     10/25    10/28
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*山东魏桥      30       10      12   10/24簿记建档  招商银行     AA     10/25    10/28
创业集团
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*红豆集团      15        7      12   10/24簿记建档  农业银行     AA     10/25    10/28
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*开滦集团       9        9      12   10/24簿记建档  国开行      AAA     10/25    10/28
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*北京海吉星     5        3      12   10/28簿记建档  广发银行     A+     10/29    10/30
医疗科技公司                                      国泰君安证券
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浙江龙盛       24        6      12   10/22簿记建档  招商银行     AA+    10/23    10/24
 
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德力西集团     10        5      12   10/22簿记建档  农业银行     AA     10/24    10/25
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山东高速集团   50       30      12   10/22簿记建档  交通银行    AAA     10/23    10/24
                                                    北京银行 
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重庆高科集团   10        3.5    12   10/22簿记建档 光大银行      AA+    10/23    10/24
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招商证券       93       30       3   10/22招标     农行/建行等  AAA     10/23    10/24
 
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蚌埠玻璃工业    4        4      12   10/22簿记建档   南京银行    AA-    10/23     10/24
设计研究院
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中炬高新        7.5      3      12   10/22簿记建档   光大银行    AA-    10/23     10/24
 
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通裕重工        9        4.5    12   10/23簿记建档  兴业银行     AA-    10/24     10/25
 
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广州交通投资   20       10      12   10/23簿记建档  兴业银行     AA+    10/24     10/25
集团                                                交通银行
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浙江古纤道      6        3      12   10/23簿记建档  光大银行     AA-    10/24     10/25
新材料股份有限公司                                  工商银行
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浙商证券       20       10       3   10/23招标       农业银行    AA     10/24    10/25
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林州重机        6        3      12   10/23簿记建档   中信银行    AA-    10/24    10/25
 
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山东宏桥新型   20       10      12   10/23簿记建档   民生银行    AA     10/24    10/25
材料有限公司
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方正证券       52       15       3   10/23招标      交行/招行等  AA+    10/24    10/25
 
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晨鸣纸业       38       20      12   10/24簿记建档  民生银行     AA+    10/25    10/28
   
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国电集团       90       90      12   10/25簿记建档   工商银行   AAA     10/28    10/29
                                                     建设银行
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陕西省交通     60       20      12   10/25簿记建档   国开行      AA     10/28    10/29
建设集团
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天津汽车工业    3        3      12   10/25簿记建档   招商银行    AA-    10/28    10/29
(集团)
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广东省丝绸      7        4      12   10/25簿记建档   光大银行    AA-    10/28    10/29
纺织集团
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浦东建设       14        4      12   10/25簿记建档   招商银行    AA     10/29    10/30
 
========================================================================================
上海绿新        6        3      12   10/25簿记建档   招商银行    AA-    10/29    10/30
 
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TCL集团        60       17      12    推迟发行      国开行       AA       --       --
                                         进出口行  
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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*申华控股      4        4       3   10/28簿记建档   光大银行     AA-     10/30    10/31
    
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紫金矿业      60       15       5  10/22-23簿记建档 工商银行     AAA     10/24    10/25
                                 兴业银行
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紫金矿业      60       10       5   10/22簿记建档   中国银行     AAA     10/24    10/25
                                 国开行
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江西省高速    30       15     3/7   10/22簿记建档   国开行       AAA     10/23   10/24
公路投资集团         (发行人可在两品种间回拨)       建设银行
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长沙市轨道    25       15       5   10/22簿记建档   光大银行     AA+     10/23    10/24
交通集团
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云南建工集团  10        5       5   10/22簿记建档   中信银行     AA      10/24    10/25
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北京控股集团 120       40       5   10/23簿记建档   中金公司    AAA      10/24   10/25
                                                    北京银行
========================================================================================
河南日报       6         3      5   10/23簿记建档    浦发银行    AA      10/25   10/28
报业集团
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江阴利港发电   6         1      3   10/24簿记建档   中信银行    AA       10/28    10/29
股份有限公司                                        工商银行
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锦江国际      20        20      5   10/25簿记建档   工商银行    AAA      10/28    10/29
(集团)                                              浦发银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 边竞； 审校 丁淑琴)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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