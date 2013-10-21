《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月21日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 中国国电集团 500 50 9 10/21-22簿记建档 招商银行 AAA 10/23 10/24 中国银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *浙江铁路 20 5 12 10/24簿记建档 中信银行 AAA 10/25 10/28 投资集团 浙商银行 ======================================================================================== *中金公司 30 10 3 10/24招标 邮储银行/交行等 AAA 10/25 10/28 ======================================================================================== *山东魏桥 30 10 12 10/24簿记建档 招商银行 AA 10/25 10/28 创业集团 ======================================================================================== *红豆集团 15 7 12 10/24簿记建档 农业银行 AA 10/25 10/28 ======================================================================================== *开滦集团 9 9 12 10/24簿记建档 国开行 AAA 10/25 10/28 ======================================================================================== *北京海吉星 5 3 12 10/28簿记建档 广发银行 A+ 10/29 10/30 医疗科技公司 国泰君安证券 ======================================================================================== 浙江龙盛 24 6 12 10/22簿记建档 招商银行 AA+ 10/23 10/24 ======================================================================================== 德力西集团 10 5 12 10/22簿记建档 农业银行 AA 10/24 10/25 ======================================================================================== 山东高速集团 50 30 12 10/22簿记建档 交通银行 AAA 10/23 10/24 北京银行 ======================================================================================== 重庆高科集团 10 3.5 12 10/22簿记建档 光大银行 AA+ 10/23 10/24 ======================================================================================== 招商证券 93 30 3 10/22招标 农行/建行等 AAA 10/23 10/24 ======================================================================================== 蚌埠玻璃工业 4 4 12 10/22簿记建档 南京银行 AA- 10/23 10/24 设计研究院 ======================================================================================== 中炬高新 7.5 3 12 10/22簿记建档 光大银行 AA- 10/23 10/24 ======================================================================================== 通裕重工 9 4.5 12 10/23簿记建档 兴业银行 AA- 10/24 10/25 ======================================================================================== 广州交通投资 20 10 12 10/23簿记建档 兴业银行 AA+ 10/24 10/25 集团 交通银行 ======================================================================================== 浙江古纤道 6 3 12 10/23簿记建档 光大银行 AA- 10/24 10/25 新材料股份有限公司 工商银行 ======================================================================================== 浙商证券 20 10 3 10/23招标 农业银行 AA 10/24 10/25 ======================================================================================== 林州重机 6 3 12 10/23簿记建档 中信银行 AA- 10/24 10/25 ======================================================================================== 山东宏桥新型 20 10 12 10/23簿记建档 民生银行 AA 10/24 10/25 材料有限公司 ======================================================================================== 方正证券 52 15 3 10/23招标 交行/招行等 AA+ 10/24 10/25 ======================================================================================== 晨鸣纸业 38 20 12 10/24簿记建档 民生银行 AA+ 10/25 10/28 ======================================================================================== 国电集团 90 90 12 10/25簿记建档 工商银行 AAA 10/28 10/29 建设银行 ======================================================================================== 陕西省交通 60 20 12 10/25簿记建档 国开行 AA 10/28 10/29 建设集团 ======================================================================================== 天津汽车工业 3 3 12 10/25簿记建档 招商银行 AA- 10/28 10/29 (集团) ======================================================================================== 广东省丝绸 7 4 12 10/25簿记建档 光大银行 AA- 10/28 10/29 纺织集团 ======================================================================================== 浦东建设 14 4 12 10/25簿记建档 招商银行 AA 10/29 10/30 ======================================================================================== 上海绿新 6 3 12 10/25簿记建档 招商银行 AA- 10/29 10/30 ======================================================================================== TCL集团 60 17 12 推迟发行 国开行 AA -- -- 进出口行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *申华控股 4 4 3 10/28簿记建档 光大银行 AA- 10/30 10/31 ======================================================================================== 紫金矿业 60 15 5 10/22-23簿记建档 工商银行 AAA 10/24 10/25 兴业银行 ======================================================================================== 紫金矿业 60 10 5 10/22簿记建档 中国银行 AAA 10/24 10/25 国开行 ======================================================================================== 江西省高速 30 15 3/7 10/22簿记建档 国开行 AAA 10/23 10/24 公路投资集团 (发行人可在两品种间回拨) 建设银行 ======================================================================================== 长沙市轨道 25 15 5 10/22簿记建档 光大银行 AA+ 10/23 10/24 交通集团 ======================================================================================== 云南建工集团 10 5 5 10/22簿记建档 中信银行 AA 10/24 10/25 ======================================================================================== 北京控股集团 120 40 5 10/23簿记建档 中金公司 AAA 10/24 10/25 北京银行 ======================================================================================== 河南日报 6 3 5 10/23簿记建档 浦发银行 AA 10/25 10/28 报业集团 ======================================================================================== 江阴利港发电 6 1 3 10/24簿记建档 中信银行 AA 10/28 10/29 股份有限公司 工商银行 ======================================================================================== 锦江国际 20 20 5 10/25簿记建档 工商银行 AAA 10/28 10/29 (集团) 浦发银行 ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 边竞； 审校 丁淑琴)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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