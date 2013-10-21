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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 14:30 BJT

表格: 中国9月成品油进出口数据

路透北京10月21日 - 以下是中国海关总署公布的9月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）：

                                9月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口
 成品油                     3,040,000        -11.2        837.59       30,460,000          5.2
 汽油                              44         1.79      4,796.39              189       -95.79
 石脑油                       416,641        65.25        950.65        2,779,243        35.74
 航空煤油                     410,786       -11.43        997.72        4,264,176        15.13
 其他煤油                     119,492        83.07      1,113.11          557,125        17.39
 轻柴油                         1,782       -29.76        988.21          260,409       -62.95
 燃料油                     1,452,572       -39.46        604.24       19,071,990        -4.65
 5-7号燃料油                1,418,338       -39.25        603.23       18,220,880        -0.72
 液化石油气(LPG)              380,791        23.69        888.27        2,980,239        15.35
 石油焦                       707,416       102.67        114.82        7,643,006        46.44
 润滑油                       248,617        27.67      1,330.22        2,045,751        13.24
 沥青                         316,777          -14        616.42        2,499,744        27.32

 出口
 成品油                     2,140,000          3.7        858.82       21,360,000           20
 汽油                         430,278        49.39        953.06        3,735,638        76.75
 石脑油                         9,000            -           940          333,364        73.12
 航空煤油                     891,048        67.21        977.64        6,713,597        24.22
 其他煤油                           0       -91.47             0              106       -50.61
 轻柴油                        62,607       -63.22        960.41        2,013,942        92.47
 燃料油                       730,603       -30.67        630.78        8,434,245        -4.83
 5-7号燃料油                  723,494       -24.37        626.79        7,725,416        -2.15
 液化石油气(LPG)              102,809       -10.05        935.64          923,962         -6.1
 石油焦                       261,803         4.32        276.14        1,789,670         1.33
 润滑油                        13,597       -11.23      1,937.78          118,162       -29.38
 沥青                          14,612        93.05        789.15          119,776        70.36

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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