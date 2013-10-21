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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 14:29 BJT

路透基点：江南集团最多1亿美元的三年期融资案启动--RLPC

路透香港10月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，瑞士信贷已启动香港上市公司江南集团最高1亿美元的三年期定期贷款案。

这笔分期偿还贷款平均年限为2.5年，利率是六个月期Libor加码350个基点。

银行邀贷档次有三：

承贷2,500万美元或以上的银行，前端费用150个基点，并获牵头行头，综合收益410个基点；

承贷1,500-2,400万美元者，有125基点的费用及联合牵头行头衔，综合收益400个基点；

承贷1,000-1,400万美元者，有100基点的费用及安排行头衔，综合收益390个基点。

消息人士说本项贷款有借款方的海外子公司提供担保。

贷款所得将用为再融资。

银行回覆最后期限为11月19日。

根据公司官网，江南集团是中国最大的电力电缆以及电器装备用电线电缆制造商之一。该公司市值约为41.2亿港元。(完)

(编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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