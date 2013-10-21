路透基点：江南集团最多1亿美元的三年期融资案启动--RLPC

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港10月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，瑞士信贷已启动香港上市公司江南集团最高1亿美元的三年期定期贷款案。
这笔分期偿还贷款平均年限为2.5年，利率是六个月期Libor加码350个基点。
银行邀贷档次有三：
承贷2,500万美元或以上的银行，前端费用150个基点，并获牵头行头，综合收益410个基点；
承贷1,500-2,400万美元者，有125基点的费用及联合牵头行头衔，综合收益400个基点；
承贷1,000-1,400万美元者，有100基点的费用及安排行头衔，综合收益390个基点。
消息人士说本项贷款有借款方的海外子公司提供担保。
贷款所得将用为再融资。
银行回覆最后期限为11月19日。
根据公司官网，江南集团是中国最大的电力电缆以及电器装备用电线电缆制造商之一。该公司市值约为41.2亿港元。(完)
(编译 李婷仪 审校 杜明霞)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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