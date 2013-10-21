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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 14:16 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元/日圆上涨，亚股走升

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* 美元/日圆升0.35%，欧元/日圆涨0.38%，澳元/美元跌0.08%，欧元/美元跌0.04%

* 美元/马币升0.43%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.17%，日经指数升0.79%，美国10年期公债收益率报2.5868%

* 日本9月出口成长放缓，日本央行维持乐观评估

* 中国寻求通过市政债来清理地方政府债务

* 英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特：利率可能上调 (完)

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