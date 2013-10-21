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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 14:17 BJT

韩国汇市：韩元小跌，受进口商的美元买需和政府干预忧虑所打压

路透首尔10月21日 - 韩元兑美元 周一小幅下滑，受进口商的美元买需所压制，并且投资者亦担心政府干预韩元近期的升势。

韩元/美元 在当地市场收报1,062.2，低于上周五收盘价1,060.1。这是五个交易日里韩元首次收低。（完）

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