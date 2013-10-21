表格: 中国9月铁矿石、钢材进出口分项数据

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京10月21日 - 以下是中国海关公布的9月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 74,583,453 15.05 126.17 600,492,610 9.03 原产地 澳大利亚 39,187,782 13.85 129.65 304,073,386 18.27 巴西 13,771,210 0.08 132.61 110,738,917 -4.2 南非 3,768,362 8.15 133.56 32,252,278 3.63 伊朗 1,726,559 36.35 104.41 17,306,819 35.93 加拿大 1,419,271 43.3 131.2 10,477,608 -4.79 乌克兰 1,398,936 4.74 150.31 12,385,984 6.73 印度 1,346,139 70.67 125.74 8,044,141 -75.23 印度尼西亚 1,300,841 92.85 62.64 12,218,347 39.69 塞拉利昂 1,269,630 109.17 105.81 8,671,679 152.1 秘鲁 1,143,117 68 114.82 8,139,414 17.71 马来西亚 1,024,417 7.74 92.17 8,460,931 43.69 智利 944,012 65.56 138.04 7,166,859 3.5 墨西哥 935,691 105.25 112.55 6,784,889 265.72 俄罗斯联邦 754,009 -22.42 129.25 8,292,497 -18.21 毛里塔尼亚 753,210 13.94 119.75 7,243,467 41.39 哈萨克斯坦 660,225 40.65 97.7 5,135,275 22.45 美国 400,877 -26.14 131.87 3,305,204 -10.82 蒙古 357,587 143.2 74.84 5,392,810 25.36 越南 276,096 91.55 84.93 2,969,933 121.91 朝鲜 262,659 19.31 97.93 2,192,193 30.08 委内瑞拉 259,679 -33.07 134.51 3,406,139 2.61 缅甸 218,304 1,899.04 40.52 1,836,399 105.2 阿拉伯联合酋长国 188,769 800.92 104.64 693,548 89.73 新西兰 158,078 - 84.25 1,259,992 56.69 塞尔维亚 128,888 -53.49 83.21 1,365,113 392.64 洪都拉斯 107,430 -42.05 108.56 1,210,210 14.44 芬兰 106,426 -35.35 134.09 728,412 21.35 利比里亚 105,527 -48.16 121.97 1,074,205 -24.63 菲律宾 101,110 -4.86 100.75 1,282,818 3.54 斯威士兰 94,224 109.05 109.99 789,181 15.67 土耳其 58,307 783.92 144.85 589,711 147.59 老挝 53,955 - 127.25 340,536 1,657.15 卡塔尔 49,535 - 156.73 141,231 229.73 泰国 48,793 62.23 108.54 233,213 12.29 阿尔巴利亚 46,876 - 87.87 161,034 323.93 苏丹 43,442 - 138.74 89,411 - 韩国 35,468 143.84 80.37 277,160 67.66 摩洛哥 28,178 -48.27 93.82 303,966 175.49 埃及 20,633 929.6 119.76 81,457 1,710.18 沙特阿拉伯 16,088 129.61 118.42 134,975 338.93 日本 7,000 34,898 59.73 38,449 -7.51 英国 3,416 - 80.25 38,858 -77.91 巴基斯坦 2,571 -46.92 101.92 6,747 -51.52 保加利亚 123 - 54.95 123 - 厄瓜多尔 - - - 3,345 - 巴林 - - - 609,637 -11.66 特立尼达和多巴哥 - - - 37,068 10 阿根廷 - -100 - 242,421 -28.56 肯尼亚 - - - 32,936 -39.69 马里 - - - 56,413 -54.51 莫桑比克 - - - 1 1,507.14 几内亚(比绍) - - - 57,253 - 柬埔寨 - - - 2 - 阿曼 - - - 225,354 1,038.15 几内亚 - - - 143,07114,810,567.29 瑞典 - - - 1,330,723 60.42 阿塞拜疆 - -100 - 137,170 -22.28 前南斯拉夫马其顿 - - - 10 - 罗马尼亚 - - - 175,581 224.31 乌干达 - - - 671 - 赞比亚 - - - 1 45.9 西班牙 - - - 105,431 177.93 钢材 1,240,000 3.4 1.23 10,480,000 -0.4 钢坯 20,000 2.9 1.55 430,000 61.5 不锈钢 2,489 -37.92 2,629.37 23,478 -45.36 出口: 铁矿砂 237 68.81 379.1 5,593 25.28 目的地 印度 200 100 276 4,961 4,851.33 台湾 20 - 1,052.5 25 20.26 委内瑞拉 17 - 799.76 17 - 埃塞俄比亚 - - - 3 - 德国 - - - 2 -36.8 澳大利亚 - - - 33 381.4 南非 - -100 - 2 -82.14 蒙古 - - - 289 -92.21 马来西亚 - - - 30 - 日本 - - - 1 -99.6 斯里兰卡 - - - 80 - 韩国 - -100 - 138 14.88 菲律宾 - - - 12 - 钢材 4,920,000 -4.4 0.83 46,900,000 14.6 钢坯 0 -0.5 0 0 132.5 不锈钢 15 2.54 4,635.53 207 54.94 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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