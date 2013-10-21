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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 14:30 BJT

表格: 中国9月铁矿石、钢材进出口分项数据

路透北京10月21日 - 以下是中国海关公布的9月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨):

                                9月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口:
铁矿砂                    74,583,453        15.05        126.17      600,492,610         9.03
   原产地
   澳大利亚               39,187,782        13.85        129.65      304,073,386        18.27
   巴西                   13,771,210         0.08        132.61      110,738,917         -4.2
   南非                    3,768,362         8.15        133.56       32,252,278         3.63
   伊朗                    1,726,559        36.35        104.41       17,306,819        35.93
   加拿大                  1,419,271         43.3         131.2       10,477,608        -4.79
   乌克兰                  1,398,936         4.74        150.31       12,385,984         6.73
   印度                    1,346,139        70.67        125.74        8,044,141       -75.23
   印度尼西亚              1,300,841        92.85         62.64       12,218,347        39.69
   塞拉利昂                1,269,630       109.17        105.81        8,671,679        152.1
   秘鲁                    1,143,117           68        114.82        8,139,414        17.71
   马来西亚                1,024,417         7.74         92.17        8,460,931        43.69
   智利                      944,012        65.56        138.04        7,166,859          3.5
   墨西哥                    935,691       105.25        112.55        6,784,889       265.72
   俄罗斯联邦                754,009       -22.42        129.25        8,292,497       -18.21
   毛里塔尼亚                753,210        13.94        119.75        7,243,467        41.39
   哈萨克斯坦                660,225        40.65          97.7        5,135,275        22.45
   美国                      400,877       -26.14        131.87        3,305,204       -10.82
   蒙古                      357,587        143.2         74.84        5,392,810        25.36
   越南                      276,096        91.55         84.93        2,969,933       121.91
   朝鲜                      262,659        19.31         97.93        2,192,193        30.08
   委内瑞拉                  259,679       -33.07        134.51        3,406,139         2.61
   缅甸                      218,304     1,899.04         40.52        1,836,399        105.2
   阿拉伯联合酋长国          188,769       800.92        104.64          693,548        89.73
   新西兰                    158,078            -         84.25        1,259,992        56.69
   塞尔维亚                  128,888       -53.49         83.21        1,365,113       392.64
   洪都拉斯                  107,430       -42.05        108.56        1,210,210        14.44
   芬兰                      106,426       -35.35        134.09          728,412        21.35
   利比里亚                  105,527       -48.16        121.97        1,074,205       -24.63
   菲律宾                    101,110        -4.86        100.75        1,282,818         3.54
   斯威士兰                   94,224       109.05        109.99          789,181        15.67
   土耳其                     58,307       783.92        144.85          589,711       147.59
   老挝                       53,955            -        127.25          340,536     1,657.15
   卡塔尔                     49,535            -        156.73          141,231       229.73
   泰国                       48,793        62.23        108.54          233,213        12.29
   阿尔巴利亚                 46,876            -         87.87          161,034       323.93
   苏丹                       43,442            -        138.74           89,411            -
   韩国                       35,468       143.84         80.37          277,160        67.66
   摩洛哥                     28,178       -48.27         93.82          303,966       175.49
   埃及                       20,633        929.6        119.76           81,457     1,710.18
   沙特阿拉伯                 16,088       129.61        118.42          134,975       338.93
   日本                        7,000       34,898         59.73           38,449        -7.51
   英国                        3,416            -         80.25           38,858       -77.91
   巴基斯坦                    2,571       -46.92        101.92            6,747       -51.52
   保加利亚                      123            -         54.95              123            -
   厄瓜多尔                        -            -             -            3,345            -
   巴林                            -            -             -          609,637       -11.66
   特立尼达和多巴哥                -            -             -           37,068           10
   阿根廷                          -         -100             -          242,421       -28.56
   肯尼亚                          -            -             -           32,936       -39.69
   马里                            -            -             -           56,413       -54.51
   莫桑比克                        -            -             -                1     1,507.14
   几内亚(比绍)                    -            -             -           57,253            -
   柬埔寨                          -            -             -                2            -
   阿曼                            -            -             -          225,354     1,038.15
   几内亚                          -            -             -          143,07114,810,567.29
   瑞典                            -            -             -        1,330,723        60.42
   阿塞拜疆                        -         -100             -          137,170       -22.28
   前南斯拉夫马其顿                -            -             -               10            -
   罗马尼亚                        -            -             -          175,581       224.31
   乌干达                          -            -             -              671            -
   赞比亚                          -            -             -                1         45.9
   西班牙                          -            -             -          105,431       177.93

钢材                       1,240,000          3.4          1.23       10,480,000         -0.4
钢坯                          20,000          2.9          1.55          430,000         61.5
不锈钢                         2,489       -37.92      2,629.37           23,478       -45.36

 出口:
铁矿砂                           237        68.81         379.1            5,593        25.28
   目的地
   印度                          200          100           276            4,961     4,851.33
   台湾                           20            -       1,052.5               25        20.26
   委内瑞拉                       17            -        799.76               17            -
   埃塞俄比亚                      -            -             -                3            -
   德国                            -            -             -                2        -36.8
   澳大利亚                        -            -             -               33        381.4
   南非                            -         -100             -                2       -82.14
   蒙古                            -            -             -              289       -92.21
   马来西亚                        -            -             -               30            -
   日本                            -            -             -                1        -99.6
   斯里兰卡                        -            -             -               80            -
   韩国                            -         -100             -              138        14.88
   菲律宾                          -            -             -               12            -

钢材                       4,920,000         -4.4          0.83       46,900,000         14.6
钢坯                               0         -0.5             0                0        132.5
不锈钢                            15         2.54      4,635.53              207        54.94

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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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