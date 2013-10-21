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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 14:30 BJT

表格: 中国9月乙醇进出口分项数据一览

路透北京10月21日 - 以下是中国海关公布的9月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
                                9月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                              23       -99.08      4,185.26              214       -93.07
   原产地
   日本                           15        -2.66       3,319.8              113       -34.05
   美国                            5        44.95         4,128               24        -2.17
   德国                            1       203.97        13,792               14        42.23
   荷兰                            1    13,914.29         2,704                8        29.68
   西班牙                          1        26.52         4,247                4       285.28
   法国                            0       788.57             0                1        213.5
   英国                            0       -95.26             0               22       457.68
   以色列                          -            -             -                1       -98.37
   印度                            -            -             -               20            -
   中华人民共和国                  -            -             -                5        -86.7
   韩国                            -         -100             -                2        -70.4


  出口:                                                               
乙醇                           5,717        53.38        854.22           30,558        -5.02
   目的地
   日本                        3,141     1,338.25        822.99            4,673       -25.83
   朝鲜                        1,958        -25.9        876.39           16,104       -12.12
   台湾                          417       -39.64        857.07            4,596       -24.76
   澳门                           91        110.9        857.82              542        16.24
   印度                           56       -20.71      1,554.41              760         0.66
   巴布亚新几内亚                 32       -33.33         1,000              128        14.29
   香港                           21        58.74      1,276.19               71         32.7
   马来西亚                        1            -         1,269                1            -
   缅甸                            -            -             -                1            -
   澳大利亚                        -            -             -               16         2.03
   菲律宾                          -            -             -            3,649            -
   新加坡                          -            -             -                2       -92.42
   越南                            -         -100             -               14       116.98


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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