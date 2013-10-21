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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 14:20 BJT

日本股市：日经指数收高并触及三周高位，因预期美联储可能延后缩减购债

路透东京10月21日 - 日本股市日经指数周一上涨至三周高位，因预期在美国政府停摆16天之后，美联储将延后缩减其购债计划。

日经指数 收高0.9%至14,693.57点，盘中一度涨至14,727.85点，创9月27日以后最高。东证股价指数 上涨0.6%至1,212.36点，33个类股指数中有30个上涨。(完)
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