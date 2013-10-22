《交易视点》中国通胀超预期限制信用债市场表现--中信证券

路透北京10月22日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，资金面紧张程度将有一定缓解，但通胀走高等基本面并未配合，因此中票市场收益率继续维持高位震荡的概率较高，而鉴于考虑到信用利差维持低位，城投债市场亦难有单边行情，未来走势取决于利率产品市场的表现。

但对短融来说，考虑到绝对收益率维持较高水平，具备较好的配置价值。

**流动性维持适度宽松**

趋于宽松的资金面对短融市场形成一定支撑，上周短融中长端收益率相对平稳，短端收益率则明显下行，目前1年期AAA短融收益率在5.12%左右的水平。

虽然节后第一周资金面未见明显回暖，但上周有所缓解，可能受法定准备金释放等因素推动，公开市场操作因资金面改善转而回笼资金，体现出央行仍无意使得资金面过度宽松的态度；

从未来趋势看，短期内财政存款上升可能形成一定压力，但考虑到商业银行备付水平较前期有明显提升，外部流动性的供给可能也有一定程度恢复，而且年末财政存款将实现季节性的大规模投放，因此整体流动性可能较三季度宽松。

但是考虑到央行对于资金面相对谨慎的态度，流动性维持适度宽松的概率较大，对于短融来说，考虑到绝对收益率维持较高水平，具备较好的配置价值。

**基本面限制中票市场表现**

上周中票收益率随利率产品上行，但由于上行幅度仍不及利率产品，信用利差进一步收窄，目前3-5年AAA中票与非国开金融债的利差仅为30-35BP，基本达到历史最低水平，延续了三季度以来低信用利差同时收益率高位震荡的局面。

对于市场的未来趋势，从基本面看，9月份略超预期的CPI使得四季度通胀水平可能将维持相对较高的水平，同时经济反弹的力度虽然有所弱化，但仍然处于弱复苏状态，因此基本面对于市场形成的压力可能仍将存在；

从资金面看，前面已经提及，四季度的整体状况可能将优于三季度，但在央行的调控下，资金利率水平大幅回落的概率不高。

整体来看，对于中票市场来说，低估值在很大程度上限制了其未来表现，虽然资金面有一定程度缓解，但基本面并未配合，因此收益率继续维持高位震荡的概率较高。

**城投债走势取决于利率市场表现**

城投债市场上周同样调整，7年提前还本的中西部地级城投债收益率达到6.70-80%左右的水平，较前一周上行10BP左右；

近期城投债市场一级市场的回暖伴随着发行利率的上移，同时前期发行量的低迷积累了一定投资需求，因此呈现一定的供求两旺的局面；

从未来趋势看，地方政府债务规模超预期的概率并不高，对市场的影响可能相对温和，需要重点关注的是基本面的回暖以及供给明显反弹的冲击。

考虑到信用利差同样维持低位，城投债市场同样难有单边行情，未来走势取决于利率产品市场的表现。

**个券点金**

上周共有82只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1324.6亿元；

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