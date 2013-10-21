版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 14:30 BJT

表格: 中国9月铀进出口分项数据

路透北京10月21日 - 以下是中国海关公布的9月天然铀及U235浓缩铀进出口分项数据一览表（单位均为千
克）

                                9月         同比%       美元/千克        年初迄今        同比%
 进口:
天然铀及其化合物等     4,484,664,000       166.63          0.11   16,152,616,000       259.85
   原产地:
   哈萨克斯坦          3,344,590,000       179.18           0.1   13,268,672,000       426.23
   澳大利亚              948,658,000            -          0.11      948,658,000        -20.5
   乌兹别克斯坦          191,415,000            -          0.13    1,542,164,000       431.77
   纳米比亚                        -         -100             -      393,121,000       -18.77

U235浓缩铀、鈈及其化合物等         -            -             -      124,008,000       -51.84
   原产地:
   美国                            -            -             -       96,227,000            -
   俄罗斯联邦                      -            -             -       27,780,000        -88.1

 
                                9月         同比%       美元/千克        年初迄今        同比%
 出口:
U235浓缩铀、鈈及其化合物等
                          42,163,000            -           1.2      107,685,000   53,842,475
   目的地:
   美国                   42,163,000            -           1.2      107,685,000            -


  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐