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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 14:33 BJT

韩国股市：刷新26个月收盘高位，但造船类股拖累大盘

路透首尔10月21日 - 韩国股市周一刷新26个月收盘高位，因外资持续流入，抵消了本周稍晚一系列全球经济数据公布之前投资者锁定获利的影响。

韩国综合股价指数 上升0.03%或0.61点，收报2,053.01点，为2011年8月3日以来最高收盘价。

外资周一买超1,929亿韩元(1.8184亿美元)韩股，连续第37日买超，扩大最长连续买超时间纪录。自8月23日至今，外资总计买超逾12.6万亿(兆)韩元。

造船类股拖累大盘，韩国现代重工 和三星重工业 均下挫约2.8%。

三星电子 下跌0.5%。(完)
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