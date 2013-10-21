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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 17:30 BJT

《中国企业债发行日程表》--10月21日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日     年利率    主体评级    发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*重庆双福建设  12       7    周二簿记建档  上限7.9%       AA     10/23-10/29  华林证券
开发公司      (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*武汉光谷联合   6       6    周二簿记建档  上限7.35%      AA-    10/23-10/28  天风证券
集团公司      (第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权/武汉信用风险管理担保)
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*丹阳投资集团   8       7    周二簿记建档  区间6.0%-7.0%  AA     10/23-10/25  海通证券
              (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆市三峡担保集团提供担保)           国开证券
                8       6    周二簿记建档  区间6.0%-7.0%
              (第3-6年末每年偿还25%本金/江苏省信用再担保提供担保)
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*河北广电信息   3       8    周二簿记建档  上限6.5%       AA     10/23-10/29  长江证券
网络集团      (第五年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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*国家电网      50       7     周二招标    4.70%-5.70%    AAA     10/23-10/24 中信证券/西南证券
               50      15     周二招标    4.90%~5.90%                        英大证券/宏源证券
                                                                            摩根士丹利华鑫证券
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*池州平天湖    10       7    周二簿记建档  上限7.5%       AA-    10/23-10/29  民族证券
建设工程公司  (第3-7年末每年偿还20%本金,以国有土地使用权抵押担保)
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*永州城投      10       7    周二簿记建档  上限7.8%       AA     10/23-10/25  财富证券
开发公司        (第3-7年末每年偿还20%本金)
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重庆市碚城      9       7        --          7.30%        AA     10/16-10/22  华林证券
建设开发公司    (第3-7年末每年偿还20%本金)
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塔城地区国资   15       6        --          7.49%        AA     10/16-10/22  信达证券
投资经营公司    (第3-6年末每年偿还25%本金)
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泰州市城建     18      10        --          6.92%        AA     10/16-10/22 华泰联合证券
投资集团 (第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末各偿还15%本金/中国投资担保公司提供担保)
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葫芦岛市投资   14       7        --          7.05%        AA     10/18-10/22  齐鲁证券
集团            (第3-7年末每年偿还20%本金)                                   申银万国证券
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葫芦岛市投资    4      10        --          7.50%        AA     10/18-10/22  齐鲁证券
集团    (第3-6年末每年偿还10%本，第7-10年末每年偿还15%本金)                  申银万国证券
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重庆西部现代   15       7        --          7.08%        AA     10/18-10/22  齐鲁证券
物流产业园区开发建设    (第3-7年末每年偿还20%本金)
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龙岩市汇金     11       7        --          7.10%        AA     10/18-10/22 摩根士丹利华鑫证券
资产经营发展公司     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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大连顺兴投资   12       7        --          6.97%        AA     10/18-10/22 中信建投证券
有限公司    (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人以其拥有的海域使用权提供担保)
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荆门市城建     16       7        --          7.00%        AA     10/17-10/23   光大证券
投资公司         (第3-7年末每年偿还20%本金)
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天津宝星工贸   10       7        --          7.10%        AA     10/17-10/23 国泰君安证券
                 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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资阳市水务     18       7        --         *7.40%        AA     10/21-10/23  银河证券
投资公司         (第3-7年末每年偿还20%本金)
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湛江市基础     12       7        --          6.93%        AA     10/21-10/23  一创摩根证券
设施建设投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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寿光市城建     4.8      7        --          7.10%        AA     10/18-10/24 国泰君安证券
投资开发公司     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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郴州高科投资   18       7        --          7.25%        AA     10/21-10/25   德邦证券
控股公司         (第3-7年末每年偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)

 (整理 边竞； 审校 丁淑琴/曹巍浩)
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