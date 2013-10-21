《中国企业债发行日程表》--10月21日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ============================================================================================ *重庆双福建设 12 7 周二簿记建档 上限7.9% AA 10/23-10/29 华林证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ *武汉光谷联合 6 6 周二簿记建档 上限7.35% AA- 10/23-10/28 天风证券 集团公司 (第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权/武汉信用风险管理担保) ============================================================================================ *丹阳投资集团 8 7 周二簿记建档 区间6.0%-7.0% AA 10/23-10/25 海通证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆市三峡担保集团提供担保) 国开证券 8 6 周二簿记建档 区间6.0%-7.0% (第3-6年末每年偿还25%本金/江苏省信用再担保提供担保) ============================================================================================ *河北广电信息 3 8 周二簿记建档 上限6.5% AA 10/23-10/29 长江证券 网络集团 (第五年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ *国家电网 50 7 周二招标 4.70%-5.70% AAA 10/23-10/24 中信证券/西南证券 50 15 周二招标 4.90%~5.90% 英大证券/宏源证券 摩根士丹利华鑫证券 ============================================================================================ *池州平天湖 10 7 周二簿记建档 上限7.5% AA- 10/23-10/29 民族证券 建设工程公司 (第3-7年末每年偿还20%本金,以国有土地使用权抵押担保) ============================================================================================ *永州城投 10 7 周二簿记建档 上限7.8% AA 10/23-10/25 财富证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 重庆市碚城 9 7 -- 7.30% AA 10/16-10/22 华林证券 建设开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 塔城地区国资 15 6 -- 7.49% AA 10/16-10/22 信达证券 投资经营公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ============================================================================================ 泰州市城建 18 10 -- 6.92% AA 10/16-10/22 华泰联合证券 投资集团 (第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末各偿还15%本金/中国投资担保公司提供担保) ============================================================================================ 葫芦岛市投资 14 7 -- 7.05% AA 10/18-10/22 齐鲁证券 集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 申银万国证券 ============================================================================================ 葫芦岛市投资 4 10 -- 7.50% AA 10/18-10/22 齐鲁证券 集团 (第3-6年末每年偿还10%本，第7-10年末每年偿还15%本金) 申银万国证券 ============================================================================================ 重庆西部现代 15 7 -- 7.08% AA 10/18-10/22 齐鲁证券 物流产业园区开发建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 龙岩市汇金 11 7 -- 7.10% AA 10/18-10/22 摩根士丹利华鑫证券 资产经营发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 大连顺兴投资 12 7 -- 6.97% AA 10/18-10/22 中信建投证券 有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人以其拥有的海域使用权提供担保) ============================================================================================ 荆门市城建 16 7 -- 7.00% AA 10/17-10/23 光大证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 天津宝星工贸 10 7 -- 7.10% AA 10/17-10/23 国泰君安证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 资阳市水务 18 7 -- *7.40% AA 10/21-10/23 银河证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 湛江市基础 12 7 -- 6.93% AA 10/21-10/23 一创摩根证券 设施建设投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 寿光市城建 4.8 7 -- 7.10% AA 10/18-10/24 国泰君安证券 投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 郴州高科投资 18 7 -- 7.25% AA 10/21-10/25 德邦证券 控股公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 边竞； 审校 丁淑琴/曹巍浩)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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