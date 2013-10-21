表格: 中国9月液化天然气及管道天然气进出口分项数据

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京10月21日 - 以下是中国海关公布的9月液化天然气(LNG)及管道天然气进的出口分项数据一览表 （单位均为吨）： --------9月-------- --------年初迄今-------- 吨 同比% 每百万英热 吨 同比% 单位价格（美元）* 按原产地分: 天然气 1,516,534 10.01 11.8 12,869,160 23.11 原产地: 卡塔尔 591,280 -3.42 17.49 4,981,411 34.56 澳大利亚 323,974 24.79 3.35 2,650,434 2.33 印度尼西亚 181,338 199.53 3.88 1,756,678 0.08 马来西亚 178,399 -28.72 9.76 1,972,722 54.64 安哥拉 64,104 - 17.75 64,104 - 也门共和国 60,319 -55.84 15.72 721,180 53.63 赤道几内亚 59,003 - 15.76 126,660 - 尼日利亚 58,117 -2.07 17.34 243,492 35.9 埃及 - - - 300,747 420.28 特立尼达和多巴哥 - - - 51,732 1.46 按进口港分: 天然气 1,516,534 10.01 11.8 12,869,160 23.11 海关: 深圳海关 655,753 29 10.39 4,378,267 -0.83 福州海关 363,878 93.6 10.44 2,243,363 9.7 上海海关 140,998 -43.67 7.93 1,935,321 33.86 大连海关 114,203 1.13 17.39 1,342,728 47.04 南京海关 113,952 -49.5 17.44 2,219,451 44.02 宁波海关 90,348 -3.34 17.37 712,629 662.42 黄埔海关 37,401 - 16.62 37,401 - 管道天然气 1,908,353 39.75 8.65 14,651,035 30.67 原产地: 土库曼斯坦 1,706,538 26.38 8.7 13,058,307 16.64 乌兹别克斯坦 169,086 1,009.21 8.69 1,540,573 9,133.6 哈萨克斯坦 21,855 - 3.32 41,281 - 缅甸 10,874 - 10.99 10,874 - 出口 天然气 - - - - - 目的地: 注: - 为数据无法提供或者无可比性； * 为路透根据官方数据计算所得（完）
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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