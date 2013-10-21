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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 14:37 BJT

表格: 中国9月液化天然气及管道天然气进出口分项数据

路透北京10月21日 - 以下是中国海关公布的9月液化天然气(LNG)及管道天然气进的出口分项数据一览表
（单位均为吨）：
                              --------9月--------            --------年初迄今--------
                                  吨        同比%       每百万英热            吨         同比%
                                                     单位价格（美元）*
 按原产地分:
 天然气                     1,516,534        10.01          11.8       12,869,160        23.11
  原产地: 
    卡塔尔                    591,280        -3.42         17.49        4,981,411        34.56
   澳大利亚                  323,974        24.79          3.35        2,650,434         2.33
   印度尼西亚                181,338       199.53          3.88        1,756,678         0.08
   马来西亚                  178,399       -28.72          9.76        1,972,722        54.64
   安哥拉                     64,104            -         17.75           64,104            -
   也门共和国                 60,319       -55.84         15.72          721,180        53.63
   赤道几内亚                 59,003            -         15.76          126,660            -
   尼日利亚                   58,117        -2.07         17.34          243,492         35.9
   埃及                            -            -             -          300,747       420.28
   特立尼达和多巴哥                -            -             -           51,732         1.46

 按进口港分: 
 天然气                     1,516,534        10.01          11.8       12,869,160        23.11
  海关: 
 深圳海关                     655,753           29         10.39        4,378,267        -0.83
福州海关                     363,878         93.6         10.44        2,243,363          9.7
上海海关                     140,998       -43.67          7.93        1,935,321        33.86
大连海关                     114,203         1.13         17.39        1,342,728        47.04
南京海关                     113,952        -49.5         17.44        2,219,451        44.02
宁波海关                      90,348        -3.34         17.37          712,629       662.42
黄埔海关                      37,401            -         16.62           37,401            -

 管道天然气                 1,908,353        39.75          8.65       14,651,035        30.67
  原产地: 
    土库曼斯坦              1,706,538        26.38           8.7       13,058,307        16.64
   乌兹别克斯坦              169,086     1,009.21          8.69        1,540,573      9,133.6
   哈萨克斯坦                 21,855            -          3.32           41,281            -
   缅甸                       10,874            -         10.99           10,874            -


 出口
 天然气                             -            -             -                -            -
  目的地:
 

  注: - 为数据无法提供或者无可比性；
      * 为路透根据官方数据计算所得（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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