路透基点：远东宏信2亿美元银团贷款案启动--RLPC

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港10月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，远东宏信有限公司上周五启动了2亿美元的三年期多币种子弹式银团贷款。
牵头行兼簿记行为澳新银行(澳盛银行,ANZ)、中国信托、马来亚银行和台北富邦商业银行。
贷款银行可以以美元、港元或人民币承贷。
美元和港元贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)/香港银行同业拆息(Hibor)利率加码270个基点，人民币贷款利率为固定利率4.2%。
对于美元和港元贷款，承贷3,000万美元或以上的银行，获得330个基点的综合收益、180个基点承诺费，以及牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行，获得315个基点的综合收益、135个基点费用，以及主办行头衔；承贷1,000-1,900万美元的银行，获得305个基点的综合收益、105个基点费用，以及高级经理行头衔。
对于人民币贷款，按照上述各个承贷额度，分别享有4.8%、4.65%和4.55%的综合收益。
回复截止日期为11月22日。路演暂定于11月4日当周进行。
一如早前报导，资金将用于一般公司用途。
去年12月，远东宏信签署了一笔3.9亿美元的三年期子弹式贷款，金额高于最初的1.2亿美元。这笔交易由星展银行牵头，支付的利率为较Libor加码280个基点，最高综合收益是340个基点。
香港上市公司远东宏信是国有企业中化集团的子公司。(完)
(编译 朱晓军；审校 王翔琼/于春红)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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